Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ

Phát hiện nhóm người có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an theo dõi, điều tra làm rõ đường dây tín dụng đen thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động này.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, ngụ bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, ngụ khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Đăng Duy Tuấn (SN 1997, ngụ thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng); Lê Phước Sơn (SN 1993, ngụ thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, ngụ thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Đà Nẵng phát hiện các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và cho vay lãi nặng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng.

Tập trung điều tra, ngày 8/1/2026, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an phường Hòa Xuân kiểm tra Công ty TNHH đầu tư và phát triển RS68 (145-147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân) do Sơn làm chủ, Lộc làm giám đốc. Trong máy tính của Lộc có nhiều tài liệu về hoạt động cho vay lãi nặng.

Qua điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 3/2025, Thừa nảy sinh ý định cho vay tiền lấy lãi. Thừa rủ Lộc, Tuấn, Sơn và Vương cùng tham gia, chung vốn để cho vay tiền lấy lãi cao.

Các đối tượng lập ra công ty trên với ngành nghề chính là quảng cáo, nhằm làm bức bình phong. Mỗi đối tượng (trừ Thừa) góp 300 triệu đồng để làm vốn cho vay và đảm nhận công việc, trách nhiệm cụ thể. Riêng Minh tìm khách vay, làm hợp đồng, thu tiền lãi, gốc và cam kết chịu trách nhiệm với số tiền nếu khách chậm trả, không trả hoặc bỏ trốn.

Theo thỏa thuận là hàng ngày, khách hàng trả tiền lãi và gốc vào tài khoản của Vương và Thừa. Nhóm thống nhất tiền lời chia tỷ lệ: Minh 70% còn Lộc, Vương, Sơn và Tuấn nhận tổng 30% (mỗi người 7,5%).

Ngoài ra, từ tháng 5/2025 đế nay, Tâm (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tham gia cùng các đối tượng. Tâm không góp vốn nhưng tìm thêm khách vay và thu tiền của khách, được 5-10% trên doanh thu.