Vụ Donnarumma quá tốn kém

Manchester City đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 khép lại, nhưng yêu cầu tài chính từ các bên đang là rào cản lớn.

Manchester City đã liên hệ với PSG để hỏi về điều kiện chuyển nhượng Donnarumma.

Theo ESPN, thủ thành 26 tuổi được cho là yêu cầu mức lương khoảng 250.000 bảng/tuần, trong khi PSG định giá chuyển nhượng cầu thủ từ 25 đến 35 triệu bảng. Các nguồn tin từ Man City tiết lộ ban lãnh đạo đội bóng cho rằng mức giá và lương của cầu thủ quá tốn kém cho vị trí người gác đền.

Ở mùa hè này, Man City vốn đã mua lại người cũ James Trafford từ Burnley với giá 31 triệu bảng. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad cũng chiêu mộ Marcus Bettinelli từ Chelsea để thay thế lão tướng Scott Carson. Việc chi số tiền lớn cho lương cộng phí chuyển nhượng để đem về Donnarumma gây ra nghi ngại cho ban lãnh đạo Man City.

Trước đó, L’Equipe cho hay Donnarumma có cuộc trò chuyện với HLV Pep Guardiola và đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City. Cuộc đàm phán ban đầu diễn ra suôn sẻ, khi thủ thành Italy sẵn sàng cho thử thách mới tại Premier League.

Tuy nhiên, những nghi ngại về lương bổng của cầu thủ và phí chuyển nhượng từ PSG có thể khiến Man City rút lui. Đây cũng là lý do Manchester United và nhiều CLB khác ở Serie A không quá sốt sắng với việc đàm phán sở hữu Donnarumma.

Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở các trận cầu lớn. Song, một trong những lý do khiến anh phải rời PSG đó là việc cầu thủ muốn tăng lương nhưng CLB không đồng ý.

Thủ môn tuyển Italy đang nhận khoản đãi ngộ lên tới 215.000 bảng mỗi tuần tại PSG, con số cao ngất ngưởng so với một người gác đền. CLB nước Pháp thậm chí muốn Donnarumma giảm lương trong hợp đồng mới, khiến đôi bên nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn.