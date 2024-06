Vũ đạo gây sốc của ca sĩ Hàn Quốc

Vũ đạo trong ca khúc "ABCD" của Nayeon khiến các thành viên cùng nhóm TWICE bất ngờ vì quá táo bạo. Trước đó, động tác này cũng bị khán giả chỉ trích phản cảm.

Nayeon (thành viên nhóm nhạc TWICE) vừa trở lại với ca khúc mới mang tên ABCD. Trong MV, Nayeon có động tác vũ đạo khá nhạy cảm ở phần break dance. Trong video reaction, các thành viên cùng nhóm nhạc TWICE đều thốt lên kinh ngạc khi xem động tác vũ đạo này. Một số thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm thậm chí hét lớn vì quá bất ngờ.

Sau đó, trưởng nhóm Jihyo nói: “Công ty chúng ta cho phép làm điều đó sao?”. Jungyeon tiếp lời: “Có phải vì chúng ta đã lớn nên bây giờ họ mới để chúng ta làm điều này không?”.

Biểu cảm của các thành viên TWICE khi xem vũ đạo của Nayeon.

Trước đó, khi MV ABCD ra mắt, khán giả cũng bất ngờ trước động tác này. Nhiều người cho rằng nó quá phản cảm. Sau những tranh cãi, Nayeon quyết định thay đổi vũ đạo. Cô không thực hiện động tác bị chỉ trích trên các sân khấu âm nhạc.

Trước khi trở lại với bài hát mới, Nayeon tuân theo chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt để có vóc dáng đẹp. Nữ ca sĩ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Sana: “Tôi phải nhịn đói, ăn protein và tập thể dục mỗi sáng, tối, bất cứ khi nào có thời gian. Thậm chí, sau tất cả điều đó, tôi vẫn tự hỏi liệu có cơ bụng không hay chỉ là ảo giác thôi. Cơ bụng chỉ xuất hiện một ngày và biến mất vào hôm sau”.

Nayeon sinh năm 1995, là chị cả trong nhóm nhạc TWICE. Họ từng rất nổi tiếng với các ca khúc trẻ trung, ngọt ngào như Cheer Up, T.T, Likey, Signal... Thời gian gần đây, TWICE chuyển dần sang phong cách trưởng thành. Tuy nhiên, các ca khúc của nhóm không được khán giả đón nhận khiến danh tiếng dần sụt giảm trên thị trường âm nhạc.