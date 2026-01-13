Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt giam tài xế xe tải

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quốc là tài xế xe tải xảy ra va chạm với xe khách vào tối 7/1 nhưng không dừng lại giải quyết, dẫn đến việc tài xế xe khách phóng nhanh, lạng lách, rượt đuổi trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Liên quan đến vụ việc, chiều 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra cùng về hành vi nói trên.

Cán bộ điều tra làm việc với tài xế xe tải Lương Văn Quốc.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội clip lan truyền clip xe khách (do tài xế Tín cầm lái) chạy với tốc độ cao với mục đích đuổi theo xe tải một đoạn đường dài, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã tư trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách. Việc làm của tài xế khiến nhiều hành khách trên hoảng sợ, la hét và yêu cầu dừng xe lại. Tuy nhiên, tài xế bất chấp và tiếp tục điều khiển phương tiện để đuổi theo xe tải.

Hành vi của tài xế có tính chất, mức độ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông.

Từ tin báo của người dân đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, tiến hành xác minh và mời làm việc đối với tài xế xe khách và xe tải.

Tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín tại Cơ quan Công an.

Kết quả xác minh, tối 7/1, tài xế Tín lái xe khách ra hết đường cao tốc đến đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương, thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải (xe tải va vào gương chiếu hậu của xe khách) do Quốc cầm lái.

Sau va chạm, tài xế Quốc không dừng lại để giải quyết. Quá trình điều khiển phương tiện, tài xế Tín có các hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục, quay đầu tại ngã tư để chạy theo xe tải, dẫn đến sự việc được hành khách quay lại clip và gây xôn xao trên mạng.

Tài xế T. thừa nhận các hành vi vi phạm nêu trên và giải thích do quá nóng vội, sợ công ty xử phạt, nên đã điều khiển phương tiện đuổi theo và quay đầu tại ngã tư để chạy theo xe tải. Tuy nhiên, xe tải đã chạy cắt vào đường mòn, còn hành khách yêu cầu xuống xe, nên tài xế T. dừng việc rượt đuổi và quay về trạm của hãng xe để cho hành khách xuống.