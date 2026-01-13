Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

  • Thứ ba, 13/1/2026 12:08 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Đỗ Như Trường đưa ra thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường (SN 1985, trú tại khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Giám đốc một Ngân hàng TMCP Chi nhánh Móng Cái Chi nhánh Móng Cái, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyen giam doc, Giam doc HD Bank, Do Nhu Truong, Ngan hang HD Bank anh 1

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đỗ Như Trường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, Đỗ Như Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Thông qua đó, đối tượng tạo lòng tin, yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau khi nhận được tiền, Trường đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi trên đã xảy ra đối với nhiều bị hại tại địa bàn phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh), với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, mở rộng vụ án (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy/Sức khỏe Đời sống

