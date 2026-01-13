Tuyên án chung thân nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của doanh nghiệp trong thời gian dài, Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, bị tuyên phạt mức án chung thân về tội "Tham ô tài sản", 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Ngày 12/1, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tham ô tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Theo cáo trạng, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Từ ngày 4/5/2017 đến ngày 21/11/2017, bà Châu là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động doanh nghiệp này.

Hoàng Thị Kim Châu tại Tòa.

Cuối tháng 11/2017, bà Châu nhờ bà Võ Thị Điệp làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp và ông Nguyễn Hữu Vinh, còn bản thân bà Châu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

Bà Châu trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt và các khoản chi tài chính của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Kim Châu đã nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp (từ nguồn thu bán đất) dưới hình thức tạm ứng cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng, không hoàn ứng theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc rồi Phó tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An, bị cáo Kim Châu đã chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 774 tỷ đồng . Trong đó, giai đoạn từ ngày 31/7/2017 đến 31/12/2017, bị cáo chiếm đoạt hơn 364,8 tỷ đồng ; từ ngày 1/1/2018 đến ngày 10/8/2023, chiếm đoạt hơn 409,1 tỷ đồng .

Số tiền đặc biệt lớn này được bị cáo sử dụng để đầu tư, mua bán nhiều bất động sản tại TP Đà Nẵng và TP.HCM, gồm hàng chục căn hộ chung cư, nhiều lô đất và công trình thương mại. Một số tài sản được đứng tên bị cáo, một số khác nhờ người thân hoặc cá nhân liên quan đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hoàng Thị Kim Châu là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh.

Mặc dù tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, song căn cứ vào hệ thống chứng cứ, tài liệu kế toán, kết luận giám định, lời khai của những người có liên quan, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sự tín nhiệm được giao để chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hoàng Thị Kim Châu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty CP Bách Đạt An. Các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội đã bị kê biên và tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm thi hành án.