Bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu của người khác chuyển nhầm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) về tội chiếm giữ trái phép tài sản, theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện KSND khu vực 6 phê chuẩn. Hiện cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thế Lữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10/11/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Thu Th. (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào một tài khoản mang tên "NGUYEN THE LU".

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thế Lữ.

Theo trình bày của chị Th., tài khoản nhận tiền trùng tên với một người có quan hệ làm ăn lâu năm với gia đình và đã được lưu trong danh bạ, dẫn đến việc chị Th. nhầm lẫn khi thực hiện giao dịch. Qua kiểm tra sao kê, người đứng tên tài khoản nhận tiền được xác định là ông Nguyễn Thế Lữ.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị Th. nhiều lần trực tiếp đến nhà ông Lữ trình bày và xin chuyển lại tiền, nhưng ông Lữ đều từ chối, thậm chí sau đó chặn liên lạc với chị Th. Bất đắc dĩ, chị Th. đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, điều tra theo quy định. Công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến làm việc, giải thích, vận động gia đình ông Lữ hoàn trả số tiền do chuyển nhầm nhưng không đạt kết quả. Vì vậy, vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Đáng chú ý, kể từ ngày 11/11/2025, sau khi có đơn trình báo liên quan đến số tiền trên, ông Nguyễn Thế Lữ không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan Công an, dù đã nhiều lần được gửi giấy mời và triệu tập.

Vụ việc hiện được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.