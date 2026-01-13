Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 1 triệu USD qua sàn tiền ảo

  • Thứ ba, 13/1/2026 08:06 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Công an TP.HCM đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Nghi can Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn được xác định đã xây dựng, quảng bá sàn Bioption để thu phí giao dịch, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo "Bioption.org", liên quan tới việc thu lời bất hợp pháp của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nghi can Trần Minh Tuấn (sinh năm 1985, HKTT: xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè cũ) đã cấu kết với đường dây chuyên phát triển, vận hành và quảng bá sàn Bioption.org, một mô hình quyền chọn nhị phân Bitcoin trái phép chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận.

Quang ba san Bioption, Chu san Bioption, Dau tu san Bioption anh 1

Nghi can Trần Minh Tuấn làm việc với công an. Nguồn: C.A.

Nhóm này tổ chức hội thảo, tuyển đại lý, hướng dẫn nhà đầu tư cách thức hoạt động và thu phí giao dịch, phí bảo hiểm, phí dịch vụ để hưởng lợi. Khi lượng nhà đầu tư lớn dẫn đến rủi ro thua lỗ, nghi can và đồng bọn khóa sàn, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Quá trình xác minh đến nay đã ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn 1 triệu USD. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi gian lận tài chính qua nền tảng tiền ảo này.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đề nghị bất kỳ cá nhân nào là bị hại, từng giao dịch hoặc đầu tư vào sàn Bioption.org liên hệ Đội 5 PC02 (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ điều tra.

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu không có người liên hệ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của người dân, tổ chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-trieu-do-qua-san-tien-ao-bioption-post1812317.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

