Pháp luật

Trục xuất 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

  • Thứ ba, 13/1/2026 06:45 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Phát hiện 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đang tìm đường sang Campuchia, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục trục xuất theo quy định.

Ngày 12/1, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng trục xuất 2 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất - nhập cảnh theo pháp luật Việt Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an An Giang phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục nhập cảnh, gồm: ông L.L. (SN 1993) và ông W.M. (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Truc xuat, 2 nguoi nuoc ngoai, nhap canh trai phep anh 1

Lực lượng chức năng tiến hành trục xuất 2 người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn khu vực biên giới phía Bắc, với mục đích tiếp tục di chuyển sang Campuchia.

Khi đến khu vực cửa khẩu Long Bình (An Giang), 2 người này bị lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện, ngăn chặn khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép.

Sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành trục xuất 2 người về nước theo quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn; triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập.

Nhật Huy/Tiền Phong

