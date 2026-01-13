Trốn khỏi trại giam 3 ngày trong khuôn viên trại, bị bắt khi tìm đồ ăn

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục CSQL trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Phạm nhân được tìm thấy tại khu vực sản xuất trong khuôn viên của Trại giam sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định.

Theo Trại giam Phước Hòa, Đời là phạm nhân đang chấp hành mức án một năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời được phát hiện vào sáng 13/1.

Chiều 10/1, Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 và bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác truy tìm, đồng thời ra quyết định truy nã phạm nhân.

Trong thời gian bỏ trốn, Đời không ra khỏi khu vực Trại giam mà lẩn trốn trong khu vực sản xuất. Do đói và khát, bị muỗi cắn, sáng 13/1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn và đi tìm thức ăn, thì bị cán bộ Trại giam phát hiện và bắt giữ.