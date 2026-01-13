Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Trốn khỏi trại giam 3 ngày trong khuôn viên trại, bị bắt khi tìm đồ ăn

  • Thứ ba, 13/1/2026 09:59 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục CSQL trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Phạm nhân được tìm thấy tại khu vực sản xuất trong khuôn viên của Trại giam sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định.

Theo Trại giam Phước Hòa, Đời là phạm nhân đang chấp hành mức án một năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tron khoi trai giam anh 1

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời được phát hiện vào sáng 13/1.

Chiều 10/1, Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 và bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác truy tìm, đồng thời ra quyết định truy nã phạm nhân.

Trong thời gian bỏ trốn, Đời không ra khỏi khu vực Trại giam mà lẩn trốn trong khu vực sản xuất. Do đói và khát, bị muỗi cắn, sáng 13/1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn và đi tìm thức ăn, thì bị cán bộ Trại giam phát hiện và bắt giữ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tron-khoi-trai-giam-3-ngay-trong-khuon-vien-trai-bi-bat-khi-di-tim-do-an-i793951/

Văn Vĩnh/An ninh thủ đô

Trốn khỏi trại giam Đồng Tháp Trốn khỏi trại giam

    Đọc tiếp

    Tuyen an chung than nguyen Tong giam doc Cong ty CP Bach Dat An hinh anh

    Tuyên án chung thân nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

    11 giờ trước 09:04 13/1/2026

    0

    Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của doanh nghiệp trong thời gian dài, Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, bị tuyên phạt mức án chung thân về tội "Tham ô tài sản", 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý