Vụ chuyển nhượng gây sốc của Barcelona

HLV Hansi Flick từng có thời gian làm việc với Perisic cực kỳ thành công tại Bayern Munich, đặc biệt là cú ăn ba lịch sử mùa 2019/20. Nhà cầm quân người Đức rất mong muốn tái hợp với cầu thủ kỳ cựu người Croatia trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Giám đốc Thể thao Deco của Barcelona cũng rất muốn đưa Perisic về sân Camp Nou. Cựu sao Inter Milan được cho là rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập La Liga, coi đây là bến đỗ hoàn hảo cho chương cuối trong sự nghiệp đỉnh cao.

Perisic trải qua một mùa giải ấn tượng cùng PSV, ghi 16 bàn thắng và có thêm 11 pha kiến tạo. Cầu thủ chạy cánh quyết định chia tay đội bóng Hà Lan và trở thành cầu thủ tự do. Động thái này thu hút sự quan tâm từ Flick và ban lãnh đạo Barcelona.

Flick đánh giá cao kinh nghiệm và sự linh hoạt của Perisic, cho rằng anh là một sự bổ sung có giá trị với chi phí thấp nhưng tạo ảnh hưởng lớn, qua đó giúp Barcelona tăng cường đội hình, hướng tới mùa giải thành công hơn.

Perisic vô địch Champions League năm 2020 dưới sự dẫn dắt của Flick tại Bayern, đóng vai trò quan trọng trong chiến tích ăn 3 của đội bóng Đức. Ở đấu trường quốc tế, anh cũng có một sự nghiệp thành công với tuyển Croatia, giành á quân tại World Cup 2018, hạng 3 năm 2022 và vào chung kết Nations League 2023.

Ở tuổi 36, Perisic vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Mới đây, Perisic ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước CH Czech ở vòng loại World Cup 2026.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.