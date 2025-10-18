Vụ chuyển nhượng 'chơi khăm' chỉ có ở Ligue 1

Lyon kích hoạt điều luật đặc biệt để ký hợp đồng với Hans Hateboer, hậu vệ người Hà Lan thuộc biên chế Stade Rennais.

Hateboer đổi CLB dù kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa.

Theo thông báo từ Lyon, cầu thủ 31 tuổi sẽ cập bến sân Groupama theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Đội bóng vùng Rhone chịu toàn bộ mức lương trong thời gian hợp đồng.

Thương vụ diễn ra khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên, Lyon không phạm luật. Tại Ligue 1, mỗi CLB được quyền kích hoạt một thương vụ "chơi khăm" trong khi mùa giải đang diễn ra, đó là chiêu mộ một cầu thủ bất kỳ, miễn là người này đang ở diện tự do hoặc khoác áo một CLB tại giải đấu cao nhất nước Pháp.

Ban lãnh đạo Lyon chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc củng cố hàng phòng ngự, vốn đang gặp khó khăn nghiêm trọng về nhân sự. Với việc Clinton Mata (Angola) và Moussa Niakhaté (Senegal) sắp lên đường dự Cúp bóng đá châu Phi (CAN) vào tháng 12, Lyon buộc phải tìm kiếm sự bổ sung kinh nghiệm để duy trì sự ổn định nơi tuyến sau. Hateboer, người có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải, được xem là sự lựa chọn phù hợp.

Từng là trụ cột tại Atalanta và sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại Serie A, Hateboer mang đến cho Lyon sự chắc chắn và bản lĩnh trận mạc. Tuy nhiên, anh sẽ cần thời gian để lấy lại phong độ, do mới chỉ ra sân 21 phút trong mùa giải 2025/26 dưới màu áo Rennes và không còn nằm trong kế hoạch của HLV Habib Beye.