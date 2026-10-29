Vụ bạo lực rúng động bóng đá Hàn Quốc

Câu lạc bộ Jeonnam Dragons tại K-League 2 chấm dứt hợp đồng với một cầu thủ sau khi anh liên tục bạo hành đồng đội trẻ.

Thông báo xin lỗi của câu lạc bộ Jeonnam Dragons.

Hôm 22/10, đại diện câu lạc bộ Jeonnam Dragons (K-League 2) chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và xác nhận đã sa thải cầu thủ, được gọi là A, vì hành vi say rượu, quấy rối và bạo lực trong nội bộ. Quyết định thanh lý hợp đồng được đưa ra vào ngày 19/10, sau khi ban lãnh đạo xác minh đơn tố cáo từ nạn nhân.

Trong thông cáo phát đi, Jeonnam Dragons mô tả đây là sự việc "uống rượu và quấy rối lẫn nhau giữa một số cầu thủ". Đội bóng cho biết việc sa thải ngay lập tức là biện pháp kỷ luật nghiêm khắc để làm gương, đồng thời cam kết sẽ tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức cầu thủ nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

Tuy nhiên, những tình tiết được gia đình nạn nhân, được gọi là B, công bố trên tờ Xportsnews lại phơi bày mức độ nghiêm trọng vượt xa cách diễn giải của câu lạc bộ. Trả lời phỏng vấn tại Seoul (Hàn Quốc), cha mẹ B bức xúc khẳng định đây không đơn thuần là bắt nạt hay xô xát, mà thực chất là "hành vi tra tấn".

Theo gia đình nạn nhân, cầu thủ B bị đàn anh kề dao vào cổ đe dọa, ghì đầu xuống sàn để đập bằng chai thủy tinh và hứng trọn khoảng 20 cú đấm liên tiếp vào mặt trong một trận đòn, bên cạnh chuỗi ngày dài bị thóa mạ suốt nhiều giờ.

Nỗi sợ hãi tột cùng từng đẩy nạn nhân đến ý định tự vẫn trước khi vụ việc được đưa ra ánh sáng. Hiện tại, cầu thủ trẻ này phải tiếp nhận điều trị tâm lý, buộc cha mẹ phải đứng ra lên tiếng thay.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Hàn Quốc yêu cầu Jeonnam Dragons nộp văn bản giải trình chi tiết vào ngày 20/10, làm căn cứ xem xét triệu tập Ủy ban Kỷ luật theo quy định. Trong khi đó, trang Football Asian cho rằng vụ việc cần cảnh sát vào cuộc điều tra.

Bê bối bạo hành nội bộ nổ ra giữa thời điểm Jeonnam Dragons đang chìm sâu trong khủng hoảng. Đội bóng hiện đứng áp chót với vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng K-League 2. Họ giành vỏn vẹn 24 điểm sau 28 vòng đấu (5 thắng, 9 hòa, 14 thua) và chỉ có được duy nhất một chiến thắng trong năm trận gần nhất.