Chín ngày sau khi cứu thua ở pha bóng cuối giúp Colo-Colo vô địch Chile, Vozinha cùng Cape Verde thua 0-2 trước Liberia ở vòng loại Cúp châu Phi 2027.

Ở tuổi 40, Vozinha cùng Colo-Colo vô địch Chile sau khi gây ấn tượng với tuyển Cape Verde tại World Cup 2026.

Phút 90+3 trận gặp Ñublense hôm 8/11, Marcos Bolados ghi bàn đưa Colo-Colo vượt lên dẫn 2-1. Đội chủ nhà còn một cơ hội gỡ hòa. Vozinha đổ người ôm gọn cú sút chìm sát cột trái, giữ chiến thắng giúp Colo-Colo giành chức vô địch Chile lần thứ 35 khi giải còn ba vòng.

Bốn tháng trước, Vozinha còn đứng trong khung thành Cape Verde ở kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển. Anh bật khóc sau trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch. Đến vòng 32 đội, thủ môn 40 tuổi cản cú dứt điểm cận thành của Lionel Messi, giúp Cape Verde kéo Argentina vào hiệp phụ trước khi thua 2-3.

Vozinha từng chơi cho Chaves ở giải hạng nhì Bồ Đào Nha. Sau World Cup, anh sang Chile theo dạng tự do và ký với Colo-Colo đến hết năm 2026. “Tôi đến đây để giành chức vô địch”, Vozinha nói sau trận gặp Ñublense. Anh dành danh hiệu cho gia đình, người dân Cape Verde, các đồng đội và CĐV Colo-Colo.

Năm ngày sau khi nâng cúp ở Chile, Vozinha bắt chính trong trận Cape Verde thắng Liberia 4-2 tại Praia. Đến trận lượt về hôm 17/11, Liberia ghi hai bàn trong hiệp hai để thắng 2-0 tại Monrovia. Đó là những điểm số đầu tiên của Liberia ở vòng loại. Cape Verde rời sân với thất bại thứ ba sau bốn lượt.

Ở vòng bảng World Cup, Vozinha giữ sạch lưới hai trong ba trận. Tại vòng loại Cúp châu Phi, anh bắt trọn bốn trận và trận nào cũng thủng lưới, tổng cộng chín bàn. Cape Verde hiện kém Rwanda ba điểm trong cuộc đua giành suất còn lại của bảng K, sau khi Mali đã giành vé. Tháng 3/2027, đội của Vozinha sẽ tiếp Mali rồi làm khách trước chính Rwanda, đối thủ từng thắng họ 2-1 ngay tại Praia.