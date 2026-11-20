Sau 45 phút thi đấu cho Ravenna, Ronaldinho cho biết anh sẵn sàng ra sân thêm nếu đội bóng cần.

Ở tuổi 46, Ronaldinho trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 11 năm.

“Nếu chủ tịch gọi, tôi sẽ trở lại”, Ronaldinho nói sau trận Ravenna thắng Forlì 2-0 hôm 15/11. Cựu danh thủ Brazil đá chính và chơi trọn hiệp một trong trận derby ở Serie C. Anh đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2015.

HLV Andrea Mandorlini cũng ủng hộ khả năng Ronaldinho tiếp tục khoác áo Ravenna. “Cậu ấy bảo tôi rằng cậu ấy rất muốn thi đấu tiếp. Cậu ấy thấy vui và hòa nhập tốt với các đồng đội. Với một nhà vô địch như Ronaldinho, cánh cửa luôn rộng mở”, Mandorlini nói.

Ronaldinho là bạn lâu năm của Chủ tịch Ravenna Ignazio Cipriani. Chủ nhân Quả bóng vàng 2005 ký hợp đồng với đội bóng vào tháng 6, đồng thời mua cổ phần của CLB. Theo Mandorlini, Ronaldinho nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội, gần gũi với cầu thủ trẻ và gia đình họ, sẵn lòng chụp ảnh hay ký tặng khi được hỏi.

Mandorlini thừa nhận sự xuất hiện của Ronaldinho mang lại tiếng vang lớn cho Ravenna. Khi nói về chuyên môn, ông đánh giá cựu danh thủ Brazil đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Forlì. Ronaldinho không ghi bàn trong 45 phút trên sân và vẫn dừng ở 299 bàn trong sự nghiệp, theo ESPN.

Bản thân Ronaldinho vẫn thích cảm giác được chuẩn bị cùng đồng đội trong phòng thay đồ rồi bước ra sân. “Tôi chưa biết đây có phải trận cuối của mình hay không. Bóng đá luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”, nhà vô địch World Cup 2002 chia sẻ.