Man City chịu thêm sức ép khi 18 CLB Premier League đồng loạt ủng hộ ban lãnh đạo giải đấu trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến những hợp đồng bị cáo buộc là giả tạo.

Man City bị 18 CLB Premier League cô lập.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại cuộc họp cổ đông Premier League ở trung tâm London hôm 19/11. Kết quả cho thấy chỉ Man City và Nottingham Forest phản đối đề xuất, trong khi 18 đội còn lại ủng hộ. Tỷ lệ này vượt xa mức tối thiểu 14 phiếu cần thiết để thay đổi chính thức được đưa vào điều lệ giải đấu.

Theo quy định mới, Giám đốc Điều hành Richard Masters, Chủ tịch Allison Brittain cùng ba thành viên ban giám đốc không điều hành sẽ được bảo vệ trước nguy cơ phải tự bỏ tiền túi chi trả các khoản phí pháp lý nếu bị kiện vì những kết luận của Premier League.

Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ ban lãnh đạo giải đấu trước những rủi ro pháp lý phát sinh từ cuộc điều tra Man City. Trước đó, một ủy ban độc lập công bố báo cáo dài 40 trang, kết luận đội chủ sân Etihad vi phạm hơn 100 quy định tài chính, trong đó có một loạt hợp đồng thương mại bị đánh giá là giao dịch giả tạo.

Dù không được nêu đích danh trong báo cáo, hai nhà tài trợ của Man City là hãng hàng không Etihad Airways và tập đoàn viễn thông Etisalat được cho là cân nhắc khởi kiện. Nếu các vụ kiện xảy ra, chi phí bảo vệ pháp lý có thể lên tới hàng triệu bảng. Theo cơ chế mới, khoản tiền này sẽ được phân bổ cho cả 20 CLB Premier League, đồng nghĩa Man City cũng phải góp phần chi trả.

Đáng chú ý, cuộc họp hôm 19/11 là lần đầu tiên các đội bóng cùng ngồi lại kể từ khi kết luận điều tra được công bố hồi tháng 9. Man City hiện vẫn kháng cáo phán quyết và phiên điều trần dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Khó khăn của đội bóng thành Manchester còn đến từ lĩnh vực tài chính. Apollo Global Management, tổ chức quản lý khối tài sản hơn 800 tỷ bảng, đã rút khỏi kế hoạch cho Man City vay 1,52 tỷ bảng thông qua công ty mẹ City Football Group.