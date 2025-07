Vòng hòa đàm thứ ba Nga - Ukraine hướng đến ngừng bắn và nhân đạo

Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.200 tù binh chiến tranh từ mỗi bên, đồng thời Moscow đề nghị trao lại cho Kyiv thi thể của 3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Metin Gurak, Ngoại trưởng Hakan Fidan và Giám đốc Tình báo Quốc gia Ibrahim Kalin dự cuộc họp tại Cung điện Ciragan trong ngày diễn ra vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/7, Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng hòa đàm thứ 3 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết cuộc xung đột dai dẳng kéo dài suốt hơn 3 năm qua.

Phái đoàn Nga do Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu trong khi phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov làm trưởng đoàn.

Theo hãng thông tấn TASS, vòng hòa đàm thứ ba đã kết thúc chỉ sau 40 phút đàm phán và kết quả đàm phán cụ thể chưa được công bố.

Hãng tin AFP dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán Nga Medinsky cho biết tại cuộc đàm phán, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.200 tù binh chiến tranh từ mỗi bên, đồng thời Moskva đề nghị trao lại cho Kyiv thi thể của 3.000 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng.

Ông Vladimir Medinsky nói: “Tiếp tục quá trình trao đổi tù binh chiến tranh, chúng tôi đã nhất trí rằng ít nhất 1.200 tù binh chiến tranh nữa sẽ được trao đổi từ cả hai phía trong thời gian tới."

Khi được hỏi về lời kêu gọi của Ukraine tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Medinsky cho biết cuộc gặp thượng đỉnh như vậy "chỉ nên được tổ chức để ký kết các văn kiện, chứ không phải để thảo luận."

Theo nhà đàm phán Nga, quan điểm của Ukraine và Nga về việc chấm dứt chiến tranh vẫn còn cách biệt rất lớn. Ông Medinsky nói: “Chúng tôi đã thảo luận kỹ về các quan điểm được hai bên nêu ra trong bản ghi nhớ được đệ trình lần trước. Những quan điểm này còn cách nhau khá xa. Chúng tôi đã đồng ý tiếp tục duy trì liên lạc."

Trước đó, phát biểu khai mạc vòng hòa đàm thứ 3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh: “Trong vòng đàm phán thứ 3 này, mục tiêu của chúng tôi là hai bên tiến hành các cuộc tham vấn thực chất xoay quanh các bản ghi nhớ. Mục tiêu cao nhất là hướng tới một lệnh ngừng bắn, giúp mở ra con đường hướng tới hòa bình.”

Bên cạnh đó, ông Fidan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có đầy đủ cơ sở cần thiết để giám sát việc tuân thủ một lệnh ngừng bắn tiềm năng, đồng thời khẳng định Ankara có thể đóng góp vào hoạt động trao đổi tù binh giữa Moskva và Kyiv.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh giá cao các “kết quả đáng kể” đạt được tại hai vòng đàm phán trước đó, đặc biệt là việc trao đổi tù bình đã nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.

Ông Fidan cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì những nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Trước đó, Ukraine và Nga đã tiến hành 2 vòng đàm phán tại Istanbul vào các ngày 16/5 và 2/6, giúp đạt được thỏa thuận trao đổi hàng nghìn tù binh và thi thể/hài cốt binh sỹ tử trận.

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi dự thảo bản ghi nhớ về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột vốn đã kéo dài hơn 3 năm qua.