Võng 'đứt phựt', 2 bố con ngã lộn cổ xuống hồ cá Koi 100 triệu đồng

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:38 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Đang nằm đu võng, cha con anh Trương Đạt bất ngờ rơi xuống hồ cá Koi vì đứt dây. May mắn, cả hai không bị thương sau sự cố.

Võng đứt, 2 bố con ngã xuống hồ cá Koi trăm triệu gây thót tim Trong lúc ru con ngủ, anh Trương Đạt đung đưa võng, không may rơi xuống hồ cá Koi gần đó. Đoạn video ghi lại cảnh này thu hút gần 1 triệu người xem.

Như thói quen thường ngày, khoảng 16h48 ngày 24/2, anh Trương Đạt (ngụ Đồng Nai) mắc chiếc võng ngay sát mép hồ cá Koi trước sân, vừa ru con trai ngủ và tiện quan sát, chăm sóc đàn cá trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đạt cho biết không gian lúc đó khá yên tĩnh. Con gần thiếp đi trên vòng tay anh, còn anh nhẹ nhàng đưa võng qua lại.

Nhưng chỉ trong tích tắc, sợi dây võng bất ngờ bị đứt, khiến cả hai cha con rơi thẳng xuống hồ cá ngay bên dưới. Cú ngã bất ngờ khiến nước bắn tung tóe, đàn cá Koi trong hồ hoảng loạn bơi tán loạn.

Anh Đạt và con trai chới với dưới nước trong vài giây trước khi anh kịp đứng dậy. May mắn, hồ cá không quá sâu nên cả hai không gặp chấn thương nghiêm trọng. Tuy vậy, cú ngã vẫn khiến nhiều người xem không khỏi thót tim.

Chia sẻ sau sự việc, anh Đạt cho biết chiếc võng gặp sự cố là loại vừa được thay dây mới, do người thân mua tặng. Gia đình không lường trước việc dây võng có thể đứt đột ngột như vậy, nhất là khi vẫn còn mới.

"Lúc đó chỉ lo cho con, may là nước không sâu và cháu không bị làm sao", anh kể lại.

Đoạn video sau khi được đăng tải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước tình huống nguy hiểm, nhất là khi khu vực mắc võng nằm sát mép hồ. Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận cho rằng đây là tình huống dở khóc dở cười, sự cố không mong muốn.

Một số ý kiến cũng quan tâm đến đàn cá Koi có giá trị lớn trong hồ. Tuy nhiên, theo anh Đạt, đàn cá chỉ bị hoảng loạn trong chốc lát và không bị ảnh hưởng đáng kể sau sự cố.

Hà Vi

hồ cá koi 2 cha con đồng nai cá koi

