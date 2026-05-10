Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vòi rồng xuất hiện gần đảo Hòn Khoai

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:05 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Một vòi rồng lớn xuất hiện gần đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau được người dân ghi lại bằng điện thoại. Cột xoáy hình phễu cuộn nước từ mặt biển lên cao hàng trăm mét.

Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện hiện tượng vòi rồng tại khu vực gần đảo Hòn Khoai. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, tài khoản Facebook tên B.P.P. đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện trên biển khu vực gần đảo Hòn Khoai. Theo hình ảnh trong clip, một cột xoáy hình phễu lớn hình thành ngoài khơi, cuộn nước từ mặt biển lên cao hàng trăm mét.

Voi rong anh 1

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên biển khu vực gần đảo Hòn Khoai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đang hoạt động trên phương tiện gần khu vực đảo Hòn Khoai đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trên biển.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Cà Mau

Chiều 13/11, tin từ UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, xác nhận khoảng 14h cùng ngày, trên vùng biển thuộc địa bàn xã Cái Đôi Vàm xuất hiện vòi rồng.

20:26 13/11/2025

Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền, khu dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng làm tốc mái một số hộ dân.

18:05 29/9/2025

Vòi rồng xuất hiện 3 phút, hàng loạt ngôi nhà ở Quảng Ninh bị tốc mái

Cơn mưa lớn, giông lốc và kèm theo vòi rồng (diễn ra khoảng 3 phút) khiến hơn 70 hộ dân tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) bị thiệt hại về tài sản.

18:42 13/5/2024

https://tienphong.vn/xuat-hien-voi-rong-gan-dao-hon-khoai-o-ca-mau-post1842197.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Vòi rồng Cà Mau Cà Mau đảo Hòn Khoai cột xoáy

    Đọc tiếp

    Bon tran dong dat lien tiep tai Quang Ngai hinh anh

    Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

    1 giờ trước 15:49 11/5/2026

    0

    Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý