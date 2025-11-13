Xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Cà Mau

Chiều 13/11, tin từ UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, xác nhận khoảng 14h cùng ngày, trên vùng biển thuộc địa bàn xã Cái Đôi Vàm xuất hiện vòi rồng.

Theo nhiều người dân địa phương, vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần cửa biển Cái Đôi Vàm, kéo dài khoảng 10 phút rồi tan. Sự việc được một số người từ đất liền nhìn thấy và ghi lại hình ảnh.

Theo chính quyền địa phương, vòi rồng xuất hiện ngoài khơi, cách cửa biển khá xa, hiện chưa ghi nhận thiệt hại. Sáng nay, địa phương có mưa lớn, nhưng đã tạnh. Thời điểm xuất hiện vòi rồng, trời có nhiều mây đen nhưng không có mưa.

Trước đó, ngày 10/10, vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần cảng Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc trong mưa rào, kéo dài khoảng 20 phút rồi tan. Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di chuyển. Chúng thường hình thành từ mây dông tích điện, có thể xoáy đường kính 10-16 km và di chuyển hàng trăm km. Quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo và phá hủy nhiều vật thể.

Theo chính quyền xã Cái Đôi Vàm, vòi rồng xuất hiện ngoài khơi nên chưa ghi nhận thiệt hại. Ảnh: TTXVN phát.

Cũng trong chiều 13/11, Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên vùng biển của địa phương. Theo đó, dự báo 24-48 giờ tới, tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh kèm sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.

Đặc biệt là tại khu vùng biển từ Cần Thơ đến Cà Mau, gió đông bắc hiện đang hoạt động cường độ mạnh, từ cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai và thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất và cường độ gia tăng đã gây thiệt hại trên 44 tỷ đồng , ảnh hưởng trực tiếp đến 940 ha lúa và nhiều tài sản khác của người dân trong tỉnh.