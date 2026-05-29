Vòi rồng trắng xóa xuất hiện tại Quảng Ninh

  • Thứ sáu, 29/5/2026 13:32 (GMT+7)
Trưa 29/5, sau cơn mưa dông kèm sấm sét, vòi rồng màu trắng bất ngờ xuất hiện tại khu vực phường Hoàng Bồ (Quảng Ninh).

Hình ảnh vòi rồng trắng xóa ở Quảng Ninh Hình ảnh vòi rồng xuất hiện khu vực phường Hoàng Bồ, Quảng Ninh, được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC, lãnh đạo UBND phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết, trưa 29/5, tại địa bàn phường xuất hiện vòi rồng gần khu vực Nhà máy Xi măng Thăng Long.

Theo ghi nhận, vòi rồng xuất hiện trong vài phút tại phường Hoành Bồ. Sáng nay, khu vực này có mưa dông kèm sấm sét, đến khoảng trưa trời bắt đầu hửng nắng.

Mới đây, ngày 5/6, vòi rồng khổng lồ cũng xuất hiện và di chuyển khá nhanh trên địa phận đảo Cô Tô (Quảng Ninh), sau đó mưa dông mạnh nổi lên, quật ngã nhiều cây xanh.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động.

Chúng thường hình thành từ những đám mây dông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn. Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể.

Vòi rồng xuất hiện gần đảo Hòn Khoai

Một vòi rồng lớn xuất hiện gần đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau được người dân ghi lại bằng điện thoại. Cột xoáy hình phễu cuộn nước từ mặt biển lên cao hàng trăm mét.

21:05 10/5/2026

Xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Cà Mau

Chiều 13/11, tin từ UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, xác nhận khoảng 14h cùng ngày, trên vùng biển thuộc địa bàn xã Cái Đôi Vàm xuất hiện vòi rồng.

20:26 13/11/2025

Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền, khu dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng làm tốc mái một số hộ dân.

18:05 29/9/2025

Theo Tiến Thắng/VTC News

