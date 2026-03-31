Voi 65 tuổi bị sơn hồng rực để chụp ảnh gây phẫn nộ ở Ấn Độ

Chủ của chú voi Chanchal, ông Shadik Khan, cho biết con vật đã qua đời vào tháng 2.

Các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sau làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội liên quan đến bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia người Nga, trong đó một con voi 65 tuổi bị sơn màu hồng rực.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật cáo buộc Julia Buruleva, nhiếp ảnh gia sống tại Barcelona (Tây Ban Nha), đã ngược đãi động vật khi sơn con voi để phục vụ buổi chụp ảnh tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan (miền tây Ấn Độ).

Những bức ảnh cho thấy người mẫu nữ cũng được sơn hồng, ngồi trên lưng con voi đã bị nhuộm màu, tại một ngôi đền Hindu bỏ hoang. Bộ ảnh ban đầu được đăng lên Instagram của Buruleva vào tháng 12 năm ngoái, nhưng chỉ thực sự gây bão trong tháng này sau khi lan truyền rộng rãi trên mạng.

Hình ảnh chú voi bị sơn màu hồng rực cho một buổi chụp gây phẫn nộ. Ảnh: julia.buruleva/Instagram.

Buruleva nói với The Independent rằng buổi chụp diễn ra vào tháng 11/2025, trong chuyến đi sáng tác kéo dài 6 tuần của cô. Dự án nhằm phản ánh thực tế đang tồn tại, chứ không nhằm biện minh, quảng bá hay lên án những tập quán đó.

Cô khẳng định “không có bất kỳ tổn hại nào xảy ra với con voi” trong suốt quá trình chụp. Theo cô, loại sơn sử dụng là tự nhiên, không độc hại, được bôi trong thời gian rất ngắn và có thể rửa sạch dễ dàng.

“Toàn bộ buổi chụp diễn ra nhanh chóng và có sự giám sát của người quản tượng - người chịu trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo phúc lợi cho nó”, cô nói.

Buruleva cho biết con voi không có dấu hiệu căng thẳng, mà “bình tĩnh, thư giãn và phản ứng bình thường”.

Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội chỉ trích gay gắt. Một người viết: “Đây không phải nghệ thuật, mà là ngược đãi động vật và không thể chấp nhận được”. Người khác bình luận: “Tự do sáng tạo không phải là giấy phép cho sự vô trách nhiệm”. Một ý kiến khác đặt câu hỏi: “Liệu họ có cho phép bạn làm điều này ở chính đất nước của mình không?”.

Trước làn sóng phản đối, Buruleva giải thích rằng ở Jaipur, voi xuất hiện phổ biến trong đời sống văn hóa, từ lễ hội, trang trí đến sinh hoạt thường ngày. Việc sơn voi là một phần của truyền thống địa phương mà cô thấy diễn ra hàng ngày.

Cô nói thêm: “Tôi hiểu đây là vấn đề nhạy cảm với nhiều người. Nhưng cũng cần phân biệt giữa những trường hợp động vật thực sự bị tổn hại và những nhận định có thể chưa phản ánh đúng thực tế”,

Ông Shadik Khan, chủ con voi, cho biết Chanchal đã 65 tuổi vào thời điểm chụp ảnh và không còn được dùng để chở khách. Ông cũng xác nhận con voi đã chết vào tháng 2.

Theo Buruleva, cô được thông báo rằng Chanchal qua đời do tuổi già.

Ông Khan nói với The New Indian Express rằng loại màu dùng để sơn là “kaccha gulal” - một loại bột màu tự nhiên trong tiếng Hindi, có thể rửa trôi dễ dàng và không để lại vết.

Các quan chức ngành lâm nghiệp cho biết họ đã nắm được vụ việc và bắt đầu điều tra. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xem liệu các giấy phép cần thiết đã được cấp hay chưa, cũng như việc tuân thủ các quy định về phúc lợi động vật.