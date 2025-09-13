Vóc dáng khó tin của Lily Collins

Lily Collins xuất hiện tại một sự kiện thuộc Tuần lễ thời trang New York. Nữ diễn viên thu hút sự chú ý với vóc dáng gầy gò khiến nhiều người quan ngại.

Theo Daily Mail, Lily Collins khoe vòng eo siêu nhỏ, để lộ xương sườn khi tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập của Calvin Klein trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York.

Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, nữ diễn viên diện mốt hai mảnh gồm áo crop top kết hợp với chân váy midi đính sequin bạc.

Song, Lily Collins khiến nhiều khán giả lo ngại với vóc dáng mảnh mai, để lộ xương sườn. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận về hình ảnh này.

"Lily, ăn gì đi chứ", "Tôi nói thật lòng đấy hãy tìm sự giúp đỡ nhé", "Cô ấy lúc nào cũng gầy thế này à? Tôi hiếm khi thấy cô ấy mặc crop top nên không nhận ra. Trông rất xinh, nhưng tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn", một số khán giả viết.

Lily Collins gầy gò khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York. Ảnh: Just Jared/GC Images.

Trước khi đến với tuần lễ thời trang, Lily Collins đã hoàn thành việc ghi hình cho mùa thứ 5 của Emily in Paris. Theo đó, bộ phim tiếp tục quá trình sản xuất sau khi Diego Borella - trợ lý đạo diễn series đột ngột qua đời trên phim trường do cơn đau tim đột ngột.

Hồi tháng 2, Lily Collins vui mừng đón con đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ, sau hơn ba năm kết hôn với đạo diễn Charlie McDowell.

Lily Collins bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009, nhanh chóng tạo được dấu ấn trong các bộ phim như The Blind Side (2009), Mirror Mirror (2012), và đặc biệt là vai diễn trong Emily in Paris (2020).

Bộ phim giúp cô nhận được sự chú ý toàn cầu. Cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh, bao gồm Love, Rosie (2014), To the Bone (2017) và Mank (2020).