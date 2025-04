Vợ Onana bị cướp đồng hồ Rolex và túi Hermes hiếm

Theo Daily Mail, Melanie bị giật mất chiếc túi xách Hermes Birkin trị giá 62.000 bảng cùng một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền vào ngày 29/3. Kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ cướp là Liam Ross đến từ Wibsey, Bradford.

Hôm 4/4, mgười đàn ông 25 tuổi phải ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Chester với cáo buộc cướp tài sản, đồng thời bị truy tố thêm tội danh buôn bán cần sa. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra tại Tòa án Tối cao Chester vào tháng 5.

Vụ việc xảy ra tại Alderley Edge - khu vực giàu có nổi tiếng ở Cheshire. Đây từng là nơi cư trú của nhiều ngôi sao bóng đá như Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand, Wayne Rooney. Hiện tại, Trent Alexander-Arnold hay Virgil van Dijk cũng sinh sống tại khu vực này.

Melanie là dược sĩ, doanh nhân và nhà hoạt động từ thiện. Cô kết hôn với Onana 2 năm trước và có một người con chung. Sau khi Onana gia nhập MU vào hè 2023, cô cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại Anh.

Với gần 72.000 người theo dõi trên trang cá nhân, Melanie thường chia sẻ hình ảnh sang chảnh bên những món đồ hàng hiệu. Chiếc Hermes Birkin bị cướp được xem là một trong những chiếc túi xách đắt đỏ và hiếm nhất thế giới.

Cá nhân Onana trải qua không ít chỉ trích nhưng vẫn là lựa chọn số một trong khung gỗ dưới thời HLV Erik ten Hag và Ruben Amorim. Hiện tại, MU đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, với chỉ 10 chiến thắng sau 30 trận.

