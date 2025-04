Mount có thể cứu vãn mùa giải của MU

Trong một mùa giải Manchester United đánh mất gần như toàn bộ bản sắc và sức mạnh truyền thống, giữa những sai lầm chiến thuật và sự hỗn loạn trong cách dùng người, vẫn còn đó một tia hy vọng le lói từ một cái tên tưởng như chìm vào quên lãng: Mason Mount. Sự trở lại của tiền vệ người Anh trong giai đoạn cuối mùa không chỉ mang lại thêm phương án cho tuyến giữa mà còn có thể trở thành một điểm nhấn tích cực hiếm hoi trong mùa giải ảm đạm của "Quỷ đỏ".

Sau thất bại bạc nhược 0-1 trước Nottingham Forest thuộc vòng 30 Premier League, những dấu hỏi nghiêm trọng tiếp tục được đặt ra cho Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có những quyết định khó hiểu, đặc biệt là ở hàng công - nơi Manchester United không thể ghi bàn trong 11 trên 47 trận mùa này. Điều trớ trêu là trung phong gây nguy hiểm nhất trên sân hôm ấy lại là trung vệ Harry Maguire.

Joshua Zirkzee - người mà chính Amorim từng tuyên bố “không phải một số 9” - lại bất ngờ được xếp đá chính chỉ 16 ngày sau khi Rasmus Højlund vừa giải cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 22 trận. Cả Zirkzee lẫn Højlund - hai bản hợp đồng có tổng giá trị hơn 108 triệu bảng - đều bị nghi ngờ về khả năng đá trung phong thực thụ. Sự nỗ lực của Højlund khi vào sân đầu hiệp hai cũng không đủ để tạo ra khác biệt.

Càng khó hiểu hơn khi giới thượng tầng Man United lại chi 30 triệu bảng cho một cầu thủ chạy cánh kiêm hậu vệ trái ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, thay vì bổ sung nhân sự cho hàng công đang thiếu hụt nghiêm trọng. Kể từ giữa tháng 12 đến nay, MU thường xuyên ở trong tình trạng hiệu số âm - điều chưa từng thấy trong nhiều năm qua tại Old Trafford.

Thất bại trước Forest cũng là lần thứ 23 trong mùa giải này MU để đối thủ ghi bàn trước - một con số khiến họ chỉ đứng sau Leicester City về tần suất thủng lưới trước. Điều đó cho thấy sự thiếu ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Ngay cả khi có trong tay lực lượng đủ mạnh, Amorim vẫn gây ngạc nhiên khi để Maguire ngồi dự bị và sử dụng Noussair Mazraoui ở một vị trí dễ bị khai thác. Hệ quả là cầu thủ người Morocco liên tục bị Elanga và Gibbs-White khoét sâu, dẫn tới bàn thua duy nhất của trận đấu.

Trong bối cảnh Manchester City chờ đợi ở phía trước - dù Erling Haaland có ra sân hay không - Man United cần những trung vệ giỏi chuyên môn và kinh nghiệm. Leny Yoro là điểm sáng hiếm hoi trong trận thua Forest, nhưng màn trình diễn ấn tượng của anh bị lu mờ bởi thất bại thứ 13 tại Premier League chỉ trong vòng 8 tháng.

Ở hàng tiền vệ, việc Manuel Ugarte - người vừa trở về sau chuyến bay dài từ Bolivia - phải thi đấu khiến nhiều người khó hiểu. Và trên hết, việc đẩy Bruno Fernandes lên đá cao hơn - rời xa vị trí anh đã chơi rất hay trong thời gian qua - là một quyết định đi ngược lại với phong độ và cảm hứng của cầu thủ này.

Trong bối cảnh đội bóng đang lâm vào khủng hoảng, sự trở lại của Mason Mount sau hơn ba tháng dưỡng thương lại mang đến một niềm tin mới. Cựu sao Chelsea có mặt trong buổi tập từ ba tuần trước và được tung vào sân trong trận gặp Forest - trận đấu đầu tiên của anh kể từ ngày 15/12, cũng là lần gần nhất anh đá chính trong màu áo CLB, trùng hợp thay cũng là trước chính Man City.

Dù Mount từng được chiêu mộ để đá tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 dưới thời Erik ten Hag, thực tế cho thấy vai trò số 10 hoặc tiền vệ lệch trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim mới là vị trí phù hợp hơn cả. Chính Ten Hag cũng từng nhận ra sai lầm và để Mount đá hộ công trong trận gặp Brighton hồi tháng 8, nhưng chấn thương khiến mọi kế hoạch gián đoạn.

Amorim hiểu rõ điều đó. Sau trận đấu, ông thẳng thắn nhận xét: “Nếu nhìn vào sự nghiệp của Mount, cậu ấy từng chơi trong hệ thống này rất nhiều, đặc biệt ở Chelsea - lệch trái, lệch phải. Đây là vị trí rất phù hợp với cậu ấy”.

Mount từng giành Champions League và FIFA Club World Cup năm 2021 trong sơ đồ chiến thuật tương tự tại Chelsea. Anh không phải mẫu tiền vệ phòng ngự điển hình, cũng không hẳn là “số 10” cổ điển, nhưng lại là mẫu cầu thủ cực kỳ cơ động, có thể di chuyển rộng, tạo áp lực và kết nối lối chơi. Với kỹ năng này, Mount hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng phía sau trung phong, trong khi hàng công của United vẫn đang loay hoay tìm phương án tối ưu.

Trong bối cảnh Christian Eriksen gần như chắc chắn sẽ rời CLB vào mùa hè, Mount càng có cơ hội khẳng định mình. Amorim sẽ còn đó những cái tên như Fernandes, Garnacho, Amad, Mainoo và Zirkzee - nhưng Mount là cái tên có thể tạo nên khác biệt nhờ sự ăn ý với hệ thống mà HLV người Bồ đang theo đuổi.

Giữa mùa giải u ám, điều kỳ lạ là Man United vẫn chưa thua Man City trong 90 phút ở cả hai lần đối đầu gần nhất - và họ đều ghi bàn trong cả hai trận. Trận derby sắp tới tại Old Trafford là thời cơ lý tưởng để Mount đánh dấu sự trở lại ấn tượng, không chỉ vì đối thủ là đại kình địch, mà còn bởi "Quỷ đỏ" đang rất cần một “người hùng bất ngờ” cứu lấy danh dự mùa giải.

Nếu Mount tận dụng được cơ hội, anh hoàn toàn có thể trở thành “thành công ngoài dự kiến” - một mảnh ghép không ai ngờ tới nhưng lại cực kỳ quan trọng trong hành trình tái thiết của Manchester United.

