Vợ khóc nghẹn trong lễ tang 'Triển Chiêu' Chân Chí Cường

Lễ tang tài tử Chân Chí Cường diễn ra ở nhà tang lễ Thế giới Hong Kong. Vợ cố nghệ sĩ khóc nghẹn trước giây phút tiễn biệt ông về nơi an nghỉ.

Theo Stheadline, những ngày qua, bà Phương Tâm Viện, vợ cố diễn viên Chân Chí Cường nén nỗi đau để lo liệu lễ tang cho chồng. Bà túc trực bên linh cữu và xúc động khi các đồng nghiệp đến viếng, tiễn biệt ông.

Lễ tang tài tử diễn ra ở nhà tang lễ Thế giới Hong Kong. Không gian lễ tang bao phủ bởi nhiều vòng hoa trắng. Ở vị trí trung tâm của sảnh Thuận Thành, là tấm bảng hoa hình trái tim do bà Phương Tâm Viện đặt với dòng chữ "Mãi mãi trong tim chúng ta".

Bà Phương Tâm Viện gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp và giới truyền thông. Vợ tài tử cho biết bà vẫn đau khổ, suy sụp trước sự ra đi của ông. Sau lễ tang, thi hài của Chân Chí Cường sẽ được hỏa táng.

Nhiều nhà sản xuất, diễn viên đã có mặt để tiễn biệt tài tử về nơi an nghỉ. Nhiều nghệ sĩ khác như Cổ Thiên Lạc, Khu Vĩnh Quyền, Trương Văn Từ, Đặng Anh Mẫn, Vương Tuấn Đường, Giang Mỹ Nghi, Lưu Tích Hiền, Ngũ Vệ Quốc, Tăng Vỹ Minh, Phi Ma, Viện Quỳnh Đan, Trần Triển Bằng, Nhậm Đạt Hoa... gửi vòng hoa viếng.

Chân Chí Cường qua đời ngày 21/10, nhưng đến 31/10, gia đình mới công bố cáo phó.

Vợ tài tử khóc nghẹn bên linh cữu chồng.

Theo HK01, Chân Chí Cường vốn là người thường xuyên cập nhật mạng xã hội. Những tháng gần đây, ông vẫn đăng tải nhiều video cập nhật cuộc sống, cho thấy thần sắc tốt, không hề để lộ dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Vào ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10, diễn viên còn xuất hiện trước ống kính, vừa đánh trống điện tử vừa đung đưa theo điệu nhạc. Đến ngày 10/10, ông còn đăng tải loạt ảnh chơi golf. Trong hình, diễn viên cho thấy thần sắc tươi tỉnh, còn tạo dáng nhí nhảnh khi chụp ảnh selfie và kèm theo dòng trạng thái: “Vui vẻ sống tốt mỗi ngày".

Chân Chí Cường được biết đến sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu vào năm 1991. Sau đó, anh gia nhập đài ATV và nổi tiếng qua các bộ phim như Dương gia truyền kỳ, Kiếm tiếu giang hồ...

Chân Chí Cường giải nghệ vào năm 2009 để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, dấn thân vào ngành thực phẩm và đồ uống ở Thâm Quyến, Thượng Hải, sau đó trở về Hong Kong.