Chồng cũ Hoàng Oanh cầu hôn bạn gái mới

Jack Cole vừa chia sẻ loạt ảnh cầu hôn bạn gái mới. Cả hai trải qua vài năm hẹn hò, gắn bó.

Jack Cole chia sẻ tin vui thông qua trang cá nhân. Anh đăng tải loạt khoảnh khắc cầu hôn bạn gái trên một cây cầu gần thác nước. Jack Cole quỳ gối, trao nhẫn kim cương cho nửa kia. Bạn gái hạnh phúc, rạng rỡ trong thời khắc quan trọng.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Jack Cole. Bộ đôi trải qua vài năm hẹn hò, gắn bó. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên người yêu. Cả hai cùng đi du lịch, chơi thể thao và tận hưởng cuộc sống.

Jack Cole cầu hôn bạn gái mới. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Jack Cole từng trải qua cuộc hôn nhân với MC Hoàng Oanh. Cả hai có chung một người con trai. Sau khoảng 3 năm kết hôn, họ thông báo đường ai nấy đi vào tháng 4/2022.

"Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng để nuôi dạy con trai luôn vui vẻ và khoẻ mạnh", Jack Cole cho biết.

Hai ngày sau, diễn viên Tháng năm rực rỡ mới quyết định công khai chuyện chia tay Jack. Họ chọn cách ly hôn trong văn minh. Khởi đầu ngọt ngào, kết thúc nhẹ nhàng, cả hai tiếp tục làm bạn để cùng chăm sóc con trai.

"Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương, nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Ông bà ngoại, nội, các cậu dì... ai cũng yêu thương con. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng, ba mẹ vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình", Hoàng Oanh chia sẻ.

Từ sau khi ly hôn đến nay, Hoàng Oanh tập trung cho công việc và gia đình. Cô sống kín tiếng, chưa từng chia sẻ về chuyện tình cảm.