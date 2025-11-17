Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn viên Nhật Meiko Nakao trước khi đột tử

  • Thứ hai, 17/11/2025 05:05 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Meiko Nakao mất ở tuổi 29 nhưng không rõ nguyên nhân. Theo bạn thân, nữ diễn viên gặp bất ổn về cảm xúc và không hoạt động mạng xã hội vài năm qua.

Thông tin diễn viên Meiko Nakao đột tử ở tuổi 29 gây bàng hoàng cho nhiều đồng nghiệp và khán giả. Hiện truyền thông Nhật Bản chưa đưa tin về nguyên nhân cái chết của cô cũng như thông tin tang lễ. Ngoài bài đăng trên trang cá nhân của bạn thân cố diễn viên là Hibari Hijiri, gia đình Meiko Nakao chưa lên tiếng.

Theo Line Today, trong bài đăng của Hibari Hijiri, diễn viên cho biết trước đây, khi còn thân thiết, cô nhận ra dấu hiệu bất ổn về cảm xúc của Meiko Nakao. Đến khi Meiko Nakao chuyển sang hoạt động ở công ty quản lý mới, Hibari Hijiri hạn chế liên lạc và chỉ theo dõi nhau qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Meiko Nakao anh 1

Hibari Hijiri chia sẻ hình ảnh cuối cùng bên Meiko Nakao. Ảnh: X.

Khi biết được tin Meiko Nakao qua đời đột ngột, Hibari Hijiri sốc và cân nhắc rất nhiều trước khi chia sẻ tin buồn về bạn thân lên mạng xã hội. Cô sợ người hâm mộ Meiko Nakao sẽ tiếc thương.

Song vì mạng xã hội của Meiko Nakao đã không còn hoạt động vài năm qua. Vì vậy, Hibari Hijiri quyết định nói sự thật với công chúng để bạn thân của cô không bị lãng quên.

Theo China Times, bài đăng cuối của cô trên X là vào tháng 7/2023. Khi ấy, diễn viên chia sẻ: "Có vấn đề gì với Apple Music không? Tôi không thể mở các ứng dụng khác".

Meiko Nakao sinh năm 1996, là diễn viên phim 18+ của Nhật Bản. Cô sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, khuôn mặt hài hòa. Cô bắt đầu đóng phim vào năm 2015, với nghệ danh là Aoyagi Hinata. Sau một thời gian, cô đổi nghệ danh thành NOA. Vào năm 2017, người đẹp chuyển sang hoạt động trong một công ty quản lý và sử dụng tên thật để quay phim.

An Nhi

