Vợ Karius gây chú ý

Nữ MC truyền hình Diletta Leotta tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tập yoga ngoài trời, khoe rõ bụng bầu ở lần mang thai thứ 2.

Hình ảnh thu hút của Diletta Leotta.

Trong bộ ảnh được chia sẻ trên Instagram cá nhân, người đẹp 34 tuổi diện trang phục thể thao gọn gàng, tự tin thực hiện các động tác yoga và giữ thần thái rạng rỡ. Diletta chỉ viết ngắn gọn "Balance" (Tạm dịch: Sự cân bằng), nhưng đủ để khiến hơn 9,3 triệu người theo dõi dậy sóng.

Hàng loạt bình luận tích cực nhanh chóng xuất hiện dưới bài đăng. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp và phong thái của nữ MC, gọi cô là "người mẹ đẹp nhất thế giới", "quyến rũ và thanh lịch", hay đơn giản là "tuyệt vời".

Diletta đang mang thai con thứ 2 với thủ môn Loris Karius, cựu cầu thủ Liverpool và hiện khoác áo Schalke 04. Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm ngoái, sau thời gian hẹn hò thu hút nhiều sự quan tâm của giới truyền thông.

Trước đó, họ chào đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2023, đặt tên là Aria. Kể từ khi lập gia đình, Diletta vẫn duy trì công việc bận rộn trong vai trò MC thể thao, đặc biệt là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với các chương trình liên quan đến Serie A tại Italy.

Không chỉ nổi bật bởi sự nghiệp truyền hình, Diletta còn gây ấn tượng với phong cách sống năng động và tích cực. Việc duy trì luyện tập yoga trong thời gian mang thai cho thấy cô chú trọng cân bằng thể chất lẫn tinh thần.

Loạt ảnh mới nhất một lần nữa khẳng định sức hút của Diletta. Cô được coi là biểu tượng nhan sắc trên truyền hình, đồng thời là hình mẫu của sự tự tin và năng lượng tích cực trong cuộc sống hiện đại.