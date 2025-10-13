Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên

  • Thứ hai, 13/10/2025 11:54 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở xã Nam Hòa, Thái Nguyên bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại cho hơn 30 hộ dân.


Sáng 13/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tràn, vỡ bờ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên.

Vo ho chua Thai Nguyen anh 1

Bờ bao hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép bị vỡ, bùn đặc sệt tràn xuống khu vực hạ lưu.

Theo ghi nhận, hồ chứa bùn của nhà máy (công suất 100.000 tấn/năm) được đặt trên sườn đồi. Sau mưa lớn kéo dài, bờ bao bị vỡ, khiến lượng lớn bùn đặc sệt tràn xuống hạ lưu, phủ kín đất canh tác, ao cá và khu dân cư.

Sự cố xảy ra sáng 7/10, bùn từ hồ chứa theo dòng chảy đổ xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, làm ngập đường đi, sân vườn, ao cá của nhiều hộ dân.Thống kê sơ bộ có hơn 30 hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu thiệt hại về hoa màu, ao nuôi và tài sản. Đến nay, một số khu vực vẫn còn ngập sâu trong lớp bùn đặc, bốc mùi hắc nồng, gây lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Vo ho chua Thai Nguyen anh 2

Vườn cây của một hộ dân xóm Gốc Thị ngập trong bùn.

Ông Sơn cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn làm ngập lụt, khiến bờ bao hồ chứa bị vỡ. Chính quyền xã đã phối hợp với doanh nghiệp lấy mẫu bùn gửi đi xét nghiệm độc lập để xác định có hay không tồn tại hóa chất.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp cùng thôn và đơn vị vận hành nhà máy lấy mẫu bùn để gửi đi xét nghiệm độc lập. Trong trường hợp có sự ảnh hưởng từ hóa chất sẽ báo cáo cấp trên để xử lý. Nếu không có thì sẽ giao chủ đầu tư là Công ty CP Luyện kim đen khắc phục cho người dân", ông Sơn cho biết thêm.

Hiện, Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã đắp lại vị trí vỡ, gia cố bờ bao, huy động máy móc và nhân lực thu dọn bùn, khắc phục hậu quả.

Mưa lũ sau bão số 11 gây thiệt hại trên 8.720 tỷ đồng

Tính đến 7h ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.

7 giờ trước

Ủy ban Trung ương MTTQ hỗ trợ khắc phục thiên tai tại Thái Nguyên

Đoàn công tác hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt, động viên và trao quà cho người dân, góp phần khôi phục sinh hoạt, sản xuất sau thiên tai.

15:50 11/10/2025

Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên

Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.

13:00 10/10/2025

