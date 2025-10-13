Tính đến 7h ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.

Mưa lũ sau bão số 11 gây thiệt hại trên 8.720 tỷ đồng , còn hơn 12.230 nhà bị ngập. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tính đến 7 giờ sáng nay (13/10), thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng (tăng 1.670 tỷ so với thời điểm 7 giờ ngày 12/10 đồng); hiện vẫn còn khoảng 12.234 nhà bị ngập.

Cụ thể, tính đến 7 giờ sáng nay, tại Bắc Ninh có 10.073 nhà đang bị ngập. Số nhà bị ngập tại thành phố Hà Nội là 2.161 nhà. Con số này tăng 4.587 nhà so với thời điểm 7 giờ ngày 12/10, trong đó Bắc Ninh tăng 4.481 nhà, Hà Nội tăng 106 nhà (theo báo cáo của địa phương, các xã mới bổ sung số liệu).

Về đê điều, có 59 sự cố xảy ra tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội (trong đó tại Thái Nguyên xảy ra 8 sự cố; Bắc Ninh 42 sự cố; Hà Nội 9 sự cố). Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và theo dõi chặt chẽ.

Đến nay, các tuyến quốc lộ cũng đã thông tuyến.

Về điện lực, viễn thông, có 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 502.636 khách hàng; còn 48.169 khách hàng (trong đó tại tỉnh Thái Nguyên có 8.640 khách hàng; Bắc Ninh 29.442 khách hàng; Lạng Sơn 8.890 khách hàng; Cao Bằng 1.197 khách hàng).

Ngoài ra, tại tỉnh Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 32/92, mạng công cộng đã khôi phục xong; tại Hà Nội, thông tin liên lạc tại xã Trung Giã và Đa Phúc đã khôi phục, hoạt động bình thường.

Tổng thiệt hại ước tính trên 8.720 tỷ đồng (trong đó Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng , Cao Bằng 2.000 tỷ đồng , Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng , Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng ). Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cũng cho biết trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ sáng nay, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ đang xuống.

Mực nước sông Cầu lúc 1 giờ ngày 13/10 tại Phúc Lộc Phương là 7,01 m, trên báo động 2 là 0,01 m (giảm 0,77 m); tại Đáp Cầu là 5,29 m, dưới báo động là 0,01 m (giảm 0,62 m); lúc 6 giờ tại Lương Phúc là 7,03 m, trên báo động 2 là 0,03 m (giảm 1,03 m).

Tương tự, mực nước sông Cà Lồ lúc 6 giờ ngày 13/10 tại Mạnh Tân là 7,4 m, trên báo động 2 là 0,4 m (giảm 0,82 m); sông Thương, mức nước lúc 4 giờ hôm nay tại Phủ Lạng Thương là 5,96 m, dưới báo động 3 là 0,34 m (giảm 0,8 m).

Trong ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11. Trong đó, Thái Nguyên 250 tỷ đồng , Cao Bằng 50 tỷ đồng , Lạng Sơn 50 tỷ đồng , Bắc Ninh 50 tỷ đồng .

Tính đến 17h ngày 12/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 922,057 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10,11; đã phân bổ khoảng 470 tỷ đồng .