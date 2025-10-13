Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nước lũ bắt đầu rút, Bắc Ninh còn hơn 15.000 hộ bị cô lập

Mặc dù mực nước trên sông Cầu và sông Thương đã giảm, song đến ngày 12/10, toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 15.300 hộ dân bị cô lập do ngập lụt kéo dài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, mực nước trên sông Cầu tại đê tả Cầu (xã Hòa Sơn cũ) đã rút nhanh xuống còn 4,5 m; tại K9+400 (khu vực thôn Đại Mão, xã Hợp Thịnh) rút 3,5 m; tại K32+200 (cầu Đông Xuyên) rút 2,5 m. Tại Phúc Lộc Phương, nước lũ đang xuống nhanh, thấp hơn mức báo động 3.

Hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh bị cô lập do nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông), mực nước giảm 1,8 m so với đỉnh lũ. Cống Đa Mai đã được mở hồi 19h ngày 11/10, nước trong đồng và ngòi Lái Nghiên tiếp tục hạ thêm 12 cm.

Hiện, nước lũ đang rút tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ. Hệ thống đường liên thôn, liên xã tại các xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Hợp Thịnh đã thông; nhiều hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh.

Dù vậy, đến ngày 12/10, Bắc Ninh vẫn còn hơn 15.300 hộ dân bị cô lập. Toàn tỉnh có gần 8.000 ha lúa và hoa màu bị ngập; hơn 314.000 con gia cầm và hơn 5.000 con gia súc bị chết do mưa lũ.

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

