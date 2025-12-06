Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái 'tóc vàng, mắt xanh'

Mỗi lần đưa con ra ngoài, vợ chồng anh Yang lại nhận nhiều ánh nhìn, câu hỏi tò mò, đến mức mệt mỏi khi liên tục phải giải thích cho người lạ về ngoại hình đặc biệt của con gái.

Đều tóc đen, mắt nâu song vợ chồng anh Yang lại sinh ra bé gái có vẻ ngoài lai Tây.

Cô bé, có biệt danh Guojiang, chào đời vào tháng 5/2022 tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Trước ngoại hình khác thường của con gái, ban đầu bố mẹ Guojiang còn nghĩ đến khả năng bệnh viện trao nhầm con.

Tuy nhiên, các xét nghiệm DNA đều xác nhận cô bé là con ruột của cặp vợ chồng Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Khi tìm hiểu lịch sử di truyền của gia đình, cặp vợ chồng phát hiện cụ cố nội của Guojiang là người Nga. Người này đã kết hôn với một phụ nữ đến từ tỉnh Hà Nam và sinh sống tại Trung Quốc từ đó. Ông qua đời vào năm 1985.

Cha của Guojiang, họ Yang, cho biết trước khi có cô bé, những đứa con trong gia đình đều là con trai.

"Những gene lặn từ cụ cố, vốn ảnh hưởng đến ngoại hình, dường như không thể hiện ra ở nam giới trong nhà tôi", anh giải thích, cho biết thêm bản thân anh và những thành viên nam trong gia đình, bao gồm cả bố anh, đều không có bất kỳ đặc điểm lai nào.

Bắt đầu từ 8 tháng tuổi, Guojiang mới bộc lộ những đặc điểm ngoại hình khác biệt so với cha mẹ.

Khi mới chào đời, Guojiang cũng có vẻ ngoài điển hình của một trẻ sơ sinh Trung Quốc. Tuy nhiên, những đặc điểm khác biệt của cô bé bắt đầu trở nên rõ rệt khi 8 tháng tuổi, lúc đôi mắt chuyển sang màu xanh.

Đến sinh nhật 1 tuổi, các nét phương Tây của cô bé càng nổi bật hơn: tóc chuyển sang màu vàng và xoăn, lông mi dài hơn, và đôi mắt xanh ngày càng rực rỡ.

"Một số người thân lớn tuổi và bạn bè nói rằng con gái tôi rất giống cụ cố của cháu. Khi vợ chồng tôi đưa con ra ngoài, nhiều người tò mò và thường hỏi tại sao con bé trông giống người nước ngoài. Đôi khi, chúng tôi thấy mệt khi phải giải thích cho quá nhiều người lạ", Yang chia sẻ.

Anh cho biết thêm gia đình cũng có một người họ hàng xa sống ở Serbia, dù hai bên hiếm khi liên lạc.

Mẹ của Guojiang bày tỏ rằng cô không quá bận tâm đến vẻ bề ngoài của con gái: "Đặc điểm cơ thể được quyết định ngẫu nhiên bởi gene. Tôi không đặt nặng chuyện đó". Cô chỉ mong sao con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, trở thành người có ích cho xã hội.

Từ tháng 9, Guojiang đã đi học mẫu giáo, nói tiếng Trung Quốc thành thạo. Câu chuyện về cô bé cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nước này.

"Một cô bé thật xinh đẹp và dễ thương! Gene của gia đình này thật ấn tượng", một người bình luận. "May nhờ công nghệ DNA, nếu không thì khó mà biết được nguồn gốc thực sự của cô bé", một người khác đùa.