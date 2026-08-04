Vợ chồng Salim rạng rỡ ở sự kiện kỷ niệm 10 năm OWNDAYS Việt Nam

Sự góp mặt của cặp đôi Salim - Long Hạt Nhài, anh tài Hà An Huy thu hút sự chú ý tại sự kiện đánh dấu hành trình 10 năm của thương hiệu kính mắt Nhật Bản OWNDAYS tại Việt Nam.

Anh tài Hà An Huy và cặp đôi Salim - Long Hạt Nhài xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện.

OWNDAYS vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm có mặt tại Việt Nam ở cửa hàng OWNDAYS Vincom Đồng Khởi, với sự tham dự của dàn khách mời tên tuổi. Trong đó, sự xuất hiện của cặp đôi Salim - Long Hạt Nhài, anh tài Hà An Huy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Tại chương trình, khách mời cùng tham quan không gian trưng bày, khám phá các thiết kế kính và trải nghiệm nhiều hoạt động đặc biệt.

Hà An Huy gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, lịch lãm nhưng vẫn giữ được nét gần gũi quen thuộc. Nam ca sĩ lựa chọn phong cách tối giản, kết hợp kính mắt như một điểm nhấn giúp tổng thể trang phục thêm hiện đại. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ góp phần tạo nên không khí sôi động, đồng thời thể hiện tinh thần trẻ trung mà OWNDAYS hướng đến trong cột mốc đặc biệt này.

Ca sĩ Hà An Huy đầy thu hút với phong cách hiện đại, tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân.

Vốn được yêu mến bởi những nội dung đời thường tích cực và câu chuyện gia đình dễ thương, Salim và Long Hạt Nhài cũng trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, vui vẻ.

Cặp đôi xuất hiện trong trang phục đồng điệu, mang đến hình ảnh hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Trong khi Salim thu hút ánh nhìn với phong cách nữ tính, thanh lịch, Long Hạt Nhài lựa chọn diện mạo đơn giản, tạo nên tổng thể hài hòa khi sánh đôi tại sự kiện.

Salim và Long Hạt Nhài lưu giữ khoảnh khắc tại không gian kỷ niệm 10 năm, cùng lan tỏa tinh thần trẻ trung và phong cách của OWNDAYS.

Salim - Long Hạt Nhài thích thú với quà tặng blindbox móc khóa Daruma. Trong văn hóa Nhật Bản, búp bê Daruma đại diện cho tinh thần kiên cường, sự may mắn và quyết tâm chinh phục mục tiêu. Lấy cảm hứng từ biểu tượng truyền thống này, OWNDAYS lựa chọn Blind Box Daruma như một món quà tri ân dành tặng khách hàng nhân dịp kỷ niệm 10 năm tại Việt Nam. Với 5 màu sắc ngẫu nhiên, mỗi Daruma mang một sắc màu riêng, ẩn chứa những lời chúc ý nghĩa mà khách tham dự chỉ có thể khám phá khi chính tay mở hộp, tạo nên sự bất ngờ và thích thú trong từng khoảnh khắc trải nghiệm.



Không chỉ là món quà lưu niệm đánh dấu cột mốc 10 năm của OWNDAYS tại Việt Nam, Blind Box Daruma còn góp phần mang văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với khách hàng thông qua một trải nghiệm tương tác thú vị. Thông qua món quà nhỏ này, OWNDAYS mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan, kiên trì và không ngừng hướng đến những điều tốt đẹp trong chặng đường phía trước.

Cặp đôi Salim - Long Hạt Nhài thích thú với quà tặng blindbox móc khóa Daruma.

Một trong những điểm dừng chân thu hút đông đảo khách mời là quầy matcha mà OWNDAYS kết hợp cùng thương hiệu Nagocha. Những ly matcha với hương vị thanh nhẹ được phục vụ trong không gian giao lưu thoải mái, mang đến trải nghiệm gần gũi với văn hóa thưởng trà của Nhật Bản.

Bên cạnh việc thưởng thức matcha, nhiều khách mời còn dành thời gian tìm hiểu về quy trình pha trà và ý nghĩa của văn hóa trà đạo Nhật Bản thông qua những chia sẻ từ đội ngũ Nagocha. Hương thơm dịu nhẹ của matcha, kết hợp cùng không gian ấm cúng và những cuộc trò chuyện thân tình đã tạo nên bầu không khí thư giãn, giúp mỗi vị khách tận hưởng trọn vẹn tinh thần hiếu khách và sự tinh tế vốn là nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản.

Qua cách bài trí không gian, lựa chọn món ăn và xây dựng hoạt động, thương hiệu mang đến một buổi gặp gỡ vừa hiện đại, vừa giữ được những nét văn hóa đặc trưng. Đây cũng là cách thương hiệu tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa phong cách sống của giới trẻ Việt Nam và nguồn cảm hứng đến từ Nhật Bản.

Ca sĩ Hà An Huy trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật pha matcha, khám phá nét tinh tế trong văn hóa thưởng trà Nhật Bản.

Đồng hành cùng sự kiện còn có sự góp mặt của GAM Esports - đội tuyển eSports hàng đầu Việt Nam và cũng là đối tác của OWNDAYS trong hành trình vừa qua. Các thành viên GAM trực tiếp tham quan không gian kỷ niệm, giao lưu cùng khách mời và trải nghiệm chuỗi hoạt động mang đậm tinh thần Nhật Bản. Sự xuất hiện của đội đã góp phần tạo thêm điểm nhấn trẻ trung và năng động cho sự kiện.

Nhìn lại những cột mốc vừa qua, OWNDAYS đã sát cánh cùng đội tuyển trong hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế, nổi bật với Esports World Cup (EWC) 2026. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện tinh thần bền bỉ, không ngừng vươn tới những cột mốc mới - giá trị tương đồng với triết lý mà OWNDAYS theo đuổi trong suốt hành trình phát triển của mình.

GAM Esports lưu lại khoảnh khắc cùng ông Louis Nguyễn - CEO Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) tại sự kiện kỷ niệm 10 năm OWNDAYS Việt Nam.