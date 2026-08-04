Để gắn bó công việc, người trẻ cần nhiều hơn ‘đãi ngộ trước mắt’

Bên cạnh thu nhập, lộ trình phát triển, cơ hội học hỏi, sự ghi nhận và hệ sinh thái hỗ trợ quyết định khả năng gắn bó lâu dài với một nghề của nhiều người trẻ.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, thu nhập không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn nghề nghiệp. Người trẻ ngày càng quan tâm đến lộ trình phát triển, sự ghi nhận, ý nghĩa và môi trường đủ tốt để gắn bó lâu dài hay không.

Lương thưởng là điều kiện cần, nhưng đâu là điều kiện đủ?

Nhìn nhận về yếu tố giữ chân nhân sự, Thủy Đoàn (28 tuổi, Quản lý kinh doanh) cho rằng thu nhập là động lực của người đi làm, nhưng chỉ xếp thứ hai. Yếu tố giữ vị trí số một là ý nghĩa công việc và không gian phát triển.

“Để một công việc gắn bó lâu dài, chúng ta phải cảm thấy được làm mới, học thêm mỗi ngày. Điều này cần sự đồng hành của công ty để các bạn thấy mình được phát triển và ghi nhận”, Thủy chia sẻ.

Sự “đồng hành” mà Thủy nhắc đến, ở góc nhìn của nhân sự trẻ hơn, là vai trò của người dẫn dắt và lộ trình rõ ràng. Hoàng Thị Lệ Thủy (22 tuổi, Chuyên viên marketing) cho biết: “Khi bắt đầu công việc, tôi được gặp người hướng dẫn chi tiết là sau bao nhiêu tháng sẽ hoàn thành dự án gì, ảnh hưởng đến kỹ năng ra sao. Khi theo sát lộ trình đó, tôi tích lũy được hành trang để bản thân an toàn trong thời đại này”.

Hoàng Thị Lệ Thủy (trái) và Thủy Đoàn đề cao việc học hỏi, lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Đặt trọng tâm vào giá trị tạo ra, Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, IT) cho biết anh mong muốn sử dụng chuyên môn để “tạo sản phẩm có thể đưa đến tay nhiều người dùng hơn”.

Trong khi đó, Tấn Phát (27 tuổi, Chuyên viên truyền thông) tìm thấy động lực từ việc “mang tin tức đến với công chúng nhanh chóng, đúng đắn và giúp mọi người hiểu hơn về ngành nghề họ muốn tìm hiểu”.

Với Tấn Phát, niềm vui trong công việc là giúp mọi người tiếp cận thông tin chuẩn xác và hữu ích.

Những chia sẻ trên cho thấy sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận về một sự nghiệp đáng theo đuổi. Không chỉ đánh giá bằng mức lương, họ giờ đây còn quan tâm đến nhiều yếu tố khác như sự ghi nhận, lộ trình phát triển và cơ hội học hỏi để có thêm động lực gắn bó lâu dài với lựa chọn của mình.

Khi kỳ vọng của người trẻ đối với công việc ngày càng rõ ràng và cụ thể, doanh nghiệp cũng đứng trước những yêu cầu đổi mới trong chiến lược nhân sự để thu hút và giữ chân nhân tài. Điều này phụ thuộc vào cách tổ chức xây dựng môi trường làm việc, cơ chế ghi nhận, lộ trình đào tạo cùng nền tảng hỗ trợ đủ rõ ràng để mỗi cá nhân có thể hình dung con đường phát triển của mình.

Đây cũng là mục tiêu Prudential hướng đến khi xây dựng chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” nhằm giúp thế hệ trẻ có được khởi đầu bài bản, nâng cao năng lực và nhìn thấy triển vọng trong lĩnh vực tư vấn tài chính.

Lộ trình bài bản kiến tạo thế hệ “tiên phong”

Nhiều người trẻ từng nghĩ nghề tư vấn viên tài chính chỉ xoay quanh việc tìm kiếm khách hàng, thuyết phục và ký hợp đồng, nên không xem đây là lựa chọn để gắn bó lâu dài. Thực tế, nghề này đòi hỏi khối lượng kiến thức lớn, kỹ năng phân tích sắc bén và khả năng thấu cảm nhu cầu của từng cá nhân.

Yêu cầu này đặc biệt khắt khe trong ngành bảo hiểm nhân thọ, bởi nội dung tư vấn liên quan trực tiếp đến kế hoạch tài chính, nhu cầu bảo vệ và quyền lợi dài hạn của cả gia đình. Người tư vấn phải thực sự hiểu hoàn cảnh, minh bạch thông tin sản phẩm và đề xuất đúng giải pháp. Vì thế, khả năng giao tiếp, mới chỉ là bước khởi đầu.

“Khởi đầu từ vị thế tiên phong” giúp người trẻ hiểu hơn về nghề tư vấn viên tài chính.

Từ đòi hỏi thực tế đó, “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” đã cụ thể hóa bệ phóng sự nghiệp cho người trẻ thông qua 4 nhóm yếu tố chính, bao gồm chính sách đãi ngộ, hệ sinh thái hỗ trợ, lộ trình đào tạo và sản phẩm ý nghĩa.

Nhấn mạnh yếu tố đào tạo chuyên môn, chị Trần Huỳnh An (Quản lý kinh doanh cấp cao của Prudential) nhận định: “Ngành bảo hiểm đòi hỏi kiến thức tài chính vững. Đó là lý do Prudential mang đến khóa đào tạo chuyên nghiệp như LIMRA hay học viện PACE, giúp người trẻ xây dựng nền tảng chuyên môn vững từ những ngày đầu”.

Chị Trần Huỳnh An, Quản lý kinh doanh cấp cao của Prudential, nhận định ngành bảo hiểm đòi hỏi sự tận tâm và kiến thức tài chính vững.

Song song đào tạo, anh Nguyễn Hoàng Tú (Quản lý kinh doanh cấp cao của Prudential) đánh giá cao chính sách thu nhập và lộ trình thăng tiến của công việc tư vấn tài chính. Anh chia sẻ: “Với chính sách thu nhập rõ ràng và lộ trình thăng tiến cụ thể, tôi cho rằng các bạn trẻ sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng thời bổ sung kỹ năng mềm cùng nguồn kiến thức cần thiết cho sự nghiệp tương lai”.

Theo anh, người trẻ nên mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Một cơ hội nằm ngoài lĩnh vực quen thuộc hoàn toàn có thể mở ra hướng phát triển rực rỡ, với điều kiện mỗi người luôn giữ vững tinh thần học hỏi, kỷ luật nghề nghiệp và trách nhiệm với khách hàng.

Anh Nguyễn Hoàng Tú, Quản lý kinh doanh cấp cao của Prudential, đánh giá cao chính sách thu nhập và lộ trình thăng tiến của công việc tư vấn tài chính.

Thông qua chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong”, Prudential nỗ lực chuyên nghiệp hóa nghề tư vấn tài chính tại Việt Nam. Bằng việc đào tạo thế hệ tư vấn viên tài chính trẻ hội tụ đủ kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm, chương trình hứa hẹn góp phần nâng tầm trải nghiệm khách hàng, củng cố niềm tin vào bảo hiểm nhân thọ và tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”.