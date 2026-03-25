Prudential Việt Nam đồng hành cùng Tuần lễ Tài chính Toàn cầu 2026

Hưởng ứng Tuần lễ Tài chính Toàn cầu 2026, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Prudence, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục tài chính Cha Ching.

Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nơi mỗi quyết định tài chính đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai cá nhân, việc trang bị kiến thức tài chính từ sớm không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một kỹ năng thiết yếu. Giáo dục tài chính giúp trẻ hiểu đúng về giá trị của đồng tiền, hình thành tư duy trách nhiệm, khả năng ra quyết định và định hướng phát triển bền vững.

Prudential Việt Nam và Quỹ Prudence không ngừng thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính toàn diện cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là một trong những nỗ lực thiết thực nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam xây dựng nền tảng tài chính vững vàng, hướng đến một cuộc sống ổn định và yên tâm hơn trong tương lai.

Trong khuôn khổ đó, chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching là sáng kiến tiêu biểu, được thiết kế nhằm giúp trẻ em tiếp cận kiến thức tài chính một cách sinh động và dễ hiểu. Thông qua phương pháp học tập tương tác, chương trình giúp các khái niệm tài chính trở nên gần gũi, trực quan và dễ tiếp cận hơn với học sinh.

Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động vừa chơi vừa học tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp.

Tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp (sự kiện diễn ra ngày 22/3) và Trường Tình thương Ái Linh tại TP.HCM (sự kiện diễn ra ngày 24/3), Làng trẻ em SOS tại Đà Nẵng (sự kiện diễn ra ngày 22/3), các em học sinh đã được tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như trò chơi tình huống, thảo luận nhóm và các bài tập thực hành. Qua đó, các em không chỉ học cách quản lý tiền bạc mà còn được khuyến khích suy nghĩ, đưa ra lựa chọn và hình thành thói quen tài chính tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

Thông điệp “Smart Money Talks” (tạm dịch: Những cuộc trò chuyện về tài chính thông minh) nhấn mạnh vai trò của việc cởi mở trao đổi về tài chính và chủ động tiếp cận các nguồn thông tin đáng tin cậy. Qua đó, thế hệ trẻ có thêm nền tảng để hiểu đúng, phát triển kỹ năng và tự tin hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, có trách nhiệm.

Các tình nguyện viên Prudential Việt Nam tham gia giao lưu tại làng SOS Đà Nẵng.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức cá nhân, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình còn lồng ghép tinh thần sẻ chia và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua các nội dung liên quan đến quyên góp và hỗ trợ xã hội, học sinh được khơi gợi ý thức đóng góp cho cộng đồng, từ đó hình thành tư duy tài chính toàn diện và nhân văn.

Chương trình đã mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh tự tin hơn khi trao đổi về các vấn đề tài chính, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của việc quản lý tài chính trong cuộc sống hàng ngày.

Sau 6 năm triển khai tại Việt Nam, chương trình Cha-Ching đã trang bị kiến thức tài chính cho hơn 170.000 học sinh và 5.300 giáo viên. Hiện chương trình có mặt tại 490 trường tiểu học thuộc 8 tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đồng Tháp và TP.HCM. Đặc biệt, chương trình ngày càng mở rộng đến các nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng nền tảng hiểu biết và sự tự tin cho tương lai.

Đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến sự bảo vệ tài chính mà còn trao đi kiến thức và sự tự tin cho thế hệ trẻ. Khi mỗi cá nhân được trang bị đầy đủ hiểu biết và kỹ năng, đó chính là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển bền vững và yên tâm hơn trong tương lai”.

Đại diện Prudential Việt Nam tham gia chương trình tại làng SOS Gò Vấp.

Với định hướng phát triển bền vững, Prudential Việt Nam và Quỹ Prudence sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động ý nghĩa trong hành trình “Trao gửi yên tâm”, tập trung vào các trụ cột trọng tâm như giáo dục tài chính, chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu, qua đó khẳng định cam kết đồng hành lâu dài vì một cộng đồng bền vững.