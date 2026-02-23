Sau Tết, nhận ‘lì xì sức khỏe’ cho cả năm từ Prudential

Prudential Việt Nam triển khai chương trình “Triệu kết nối - đón yên tâm mới”, mang đến “lì xì sức khỏe” như lời chúc bền vững cho cả năm.

Sau Tết, khi nhịp sống thường nhật dần quay trở lại, nhiều gia đình Việt bắt đầu nhìn lại những gì đã chuẩn bị cho năm mới. Không chỉ là công việc hay tài chính, sức khỏe đang dần trở thành mối quan tâm rõ rệt hơn, như một nền tảng để cả năm vận hành suôn sẻ.

Chị Minh Thanh (TP.HCM) chia sẻ sau Tết năm nay, ưu tiên của gia đình chị không nằm ở mua sắm hay du lịch, mà là sắp xếp lại lịch sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên.

“Tết thì vui thật, nhưng sau Tết mới là lúc mình nhìn lại xem cả năm nên bắt đầu thế nào để không bị cuốn theo guồng quay quá nhanh,” chị Thanh chia sẻ.

Câu chuyện này phản ánh xu hướng quen mà đang ngày càng rõ nét, sau Tết, nhiều gia đình quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì sức khỏe, không chỉ cho những ngày đầu năm mà cho cả chặng đường dài phía trước.

Trong bối cảnh đó, khái niệm “lì xì” cũng dần thay đổi. Thay vì chỉ gói gọn trong những ngày Tết, nhiều gia đình coi việc đầu tư cho sức khỏe và sự an tâm là một dạng “lì xì dài hạn”, món quà không thực dụng nhưng mang lại giá trị bền vững.

Sau những ngày Tết rộn ràng, nhiều gia đình chọn bắt đầu năm mới bằng việc chăm sóc sức khỏe và xây dựng sự an tâm dài hạn.

Đồng hành cùng xu hướng này, Prudential Việt Nam được nhiều gia đình nhắc đến như thương hiệu gắn với sự yên tâm trong những quyết định dài hạn. Không chỉ xuất hiện trong các cột mốc lớn của cuộc đời, Prudential còn lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với đời sống thường ngày của khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm.

Theo đại diện Prudential, dịp đầu năm luôn là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu triển khai các kế hoạch đã ấp ủ từ trước Tết. Vì vậy, doanh nghiệp này tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Triệu kết nối - đón yên tâm mới” như cách kéo dài lời chúc năm mới, đồng hành cùng khách hàng cả khi kỳ nghỉ Tết đã qua.

Thông qua chương trình, khách hàng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm nhân thọ trong thời gian khuyến mại sẽ có cơ hội nhận các e‑voucher mua sắm và e‑voucher sử dụng dịch vụ tiêm chủng. Những quà tặng này xoay quanh nhu cầu thực tế của các gia đình sau Tết, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa khuyến khích chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp khách hàng cảm nhận được sự yên tâm không chỉ trong những ngày đầu năm, mà xuyên suốt cả hành trình phía trước.

Chương trình “Triệu kết nối - đón yên tâm mới” tiếp tục được triển khai đến hết ngày 28/2, tạo thêm cơ hội cho những gia đình chưa kịp tham gia trong dịp Tết vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ thiết thực cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe và cuộc sống đầu năm. Thông tin chi tiết về chương trình được Prudential công bố trên website doanh nghiệp và các kênh truyền thông chính thức.

Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một chương trình khuyến mại, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng sự yên tâm cho cả năm có thể bắt đầu từ những lựa chọn rất gần gũi.