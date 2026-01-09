TGĐ Tập đoàn Prudential tái khẳng định cam kết dài hạn với Việt Nam

Tập đoàn Prudential plc (Prudential) nhấn mạnh vai trò chiến lược của Việt Nam cũng như cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng thị trường bảo hiểm phát triển bền vững.

Ngày 9/1, ông Anil Wadhwani, Tổng giám đốc Tập đoàn Prudential plc (Prudential), đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Tại buổi gặp, ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy hào hứng, tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của thị trường Việt Nam - một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh vượt bậc tại châu Á. Gần 3 thập kỷ qua, chúng tôi đã đồng hành hàng triệu khách hàng Việt thông qua các giải pháp đổi mới, giúp họ xây dựng nền tảng tài chính cũng như đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và bảo vệ”.

Phó thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Prudential.

“Với kinh nghiệm quốc tế, Prudential cam kết hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý, nhằm tiếp tục đồng hành cùng những chương trình tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và đóng góp vào quá trình xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quốc tế thành công”, ông nói thêm.

Với hơn 26 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đầu tiên thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1999. Hiện nay, Prudential Việt Nam đang phục vụ hơn 1,3 triệu khách hàng, cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe, dễ tiếp cận và phù hợp nhu cầu.

Phó thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Prudential Việt Nam, cùng công ty quản lý quỹ Eastspring Việt Nam, hiện là doanh nghiệp bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp đang tích cực đồng hành cùng tầm nhìn của Chính phủ trong việc xây dựng TP.HCM và Đà Nẵng trở thành các trung tâm tài chính quốc tế, thông qua việc đóng góp chuyên môn kỹ thuật cũng như thúc đẩy các thông lệ tốt nhất trong phát triển thị trường vốn. Prudential cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự hài hòa trong việc thực hiện khung pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường khung vốn dựa trên rủi ro, đổi mới sản phẩm để thu hút dòng vốn dài hạn, ổn định, làm sâu sắc hơn thị trường vốn Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Prudential đã liên tục tái đầu tư nguồn vốn bảo hiểm vào nền kinh tế Việt Nam thông qua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu niêm yết, qua đó góp phần phát triển thị trường vốn dài hạn của quốc gia. Hiện Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài nắm giữ lượng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất, với danh mục đầu tư đạt 90.652 tỷ đồng .

Phó thủ tướng kỳ vọng Prudential tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cũng như hợp tác, hỗ trợ, đồng hành Chính phủ trong thời gian tới.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm vượt 7.410 tỷ đồng , tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chiếm hơn 25%, tương đương 1/4 tổng giá trị chi trả quyền lợi bảo hiểm trên toàn thị trường, ước đạt khoảng 29.000 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cũng duy trì tỷ lệ biên khả năng thanh toán ở mức 206%, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực tái đầu tư một cách kỷ luật, hướng tới tăng trưởng chất lượng và bền vững.