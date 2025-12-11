Prudential vào 'Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững' lần thứ 9

Đầu tháng 12, Prudential Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững”, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục được công nhận là một trong "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025". Điều này khẳng định cam kết trong việc xây dựng mô hình kinh doanh trách nhiệm và bền vững.

Giải "Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2025" (CSI100) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức. Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) được xây dựng xoay quanh các nhóm tiêu chí, phản ánh hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí bao gồm: Thông tin nền tảng, cách tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự, vấn đề quan trọng doanh nghiệp cần ưu tiên, kết quả hoạt động trong 3 năm gần nhất, cùng với thực hành về quản trị, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với người lao động - xã hội.

Đại diện Prudential Việt Nam nhận giải thưởng CSI100 năm 2025.

Việc góp mặt trong "Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững" là kết quả của chuỗi sáng kiến toàn diện mà Prudential kiên trì triển khai trong nhiều năm qua. Riêng năm 2025, Prudential tiếp tục duy trì sự nhất quán trong mô hình quản trị và vận hành, đồng thời nỗ lực tạo giá trị bền vững cho cộng đồng thông qua chiến lược dài hạn.

Trong lĩnh vực đầu tư, Prudential đẩy mạnh định hướng đầu tư bền vững thông qua quỹ PRUlinks Tương lai xanh. Ra mắt năm 2024, đây là một trong những quỹ liên kết đơn vị đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, mang đến cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, cùng quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Prudential cũng tham gia sáng kiến quốc tế về khí hậu, hợp tác cùng Đài Quan sát Trái đất Singapore (EOS) trong dự án "Climate Impacts Initiative". Doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải tại nơi làm việc theo hướng kinh tế tuần hoàn, như: Thử nghiệm lắp đặt điện mặt trời, sử dụng năng lượng hiệu quả qua đèn LED, tắt thiết bị ngoài giờ và điều phối điện hợp lý. Prudential cũng khuyến khích nhân viên dùng phương tiện xanh thông qua chương trình xe đưa đón nhân viên và xây dựng mô hình thu gom - phân loại - tái chế rác, thu gom pin cũ định kỳ và đẩy mạnh truyền thông nội bộ về tiết kiệm năng lượng. Những nỗ lực này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc vận hành xanh và thúc đẩy nhân viên cùng hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Với hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp tiếp tục triển khai chương trình trách nhiệm xã hội hướng đến cộng đồng với tổng ngân sách hơn 325 tỷ đồng , giúp hơn 600.000 người hưởng lợi - tính từ năm 2011 đến nay. Một số chương trình tiêu biểu như "Prudential - trao gửi yêu thương" hoạt động hỗ trợ thiên tai khẩn cấp, "PRU Volunteering" - chương trình tình nguyện quốc tế của do quỹ Prudence Foundation tổ chức, cùng dự án dài hạn cho cộng đồng như “Đến trường an toàn” hay chương trình "Cha-Ching" - sáng kiến giáo dục tài chính cho trẻ em.

Thông qua sáng kiến từ đầu tư bền vững, quản trị minh bạch đến phát triển con người và hỗ trợ cộng đồng, Prudential chung tay thúc đẩy phát triển bền vững.

Prudential tiếp tục vào "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam".

Bên cạnh sáng kiến phát triển bền vững, Prudential còn là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài duy nhất góp mặt trong "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam" trong bảng xếp hạng "VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam". Đây là bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng đơn vị báo chí công bố thường niên từ năm 2007 đến nay. Bảng xếp hạng dành cho doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời giúp nâng cao mức độ nhận diện của thương hiệu doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Việc Prudential được xếp hạng trong VNR500 phản ánh năng lực tài chính, hiệu quả vận hành và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.