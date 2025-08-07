Prudential 3 năm liền dẫn đầu số lượng thành viên MDRT tại Việt Nam

Giữ vững vị trí dẫn đầu số lượng thành viên MDRT tại Việt Nam 3 năm liên tiếp, Prudential chứng minh sự nhất quán trong chiến lược đầu tư vào chất lượng đội ngũ tư vấn viên.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội biến động, niềm tin của khách hàng vào bảo hiểm nhân thọ không chỉ xuất phát từ sản phẩm chất lượng, mà còn đến từ sự đồng hành của tư vấn viên tận tâm, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Họ giúp khách hàng hiểu rõ nhu cầu, hoạch định kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định phù hợp.

MDRT - chuẩn mực nghề nghiệp toàn cầu

Tư vấn viên là người đại diện cho cam kết thương hiệu, cũng là cầu nối quan trọng với khách hàng. Vì vậy, Prudential luôn kiên định với mục tiêu phát triển chất lượng tư vấn viên, từng bước xây dựng lực lượng tinh hoa dựa trên năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Tất cả vì sứ mệnh mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt.

Việc đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table - tạm dịch: Bàn tròn triệu đô) - biểu tượng toàn cầu của sự xuất sắc trong ngành tài chính bảo hiểm, không chỉ là thành tích cá nhân của tư vấn viên, mà còn là cam kết đồng hành bền vững, mang đến sự thấu hiểu, tận tâm với khách hàng từ buổi gặp gỡ đầu tiên đến hành trình đồng hành trong những cột mốc cuộc sống. Đây là cách Prudential gìn giữ niềm tin khách hàng và biến mỗi điểm chạm trở thành khoảnh khắc đáng giá.

Để xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên môn cao, Prudential đã tập trung xây dựng chiến lược phát triển và đào tạo bài bản.

Hành trình không dừng lại ở MDRT, Prudential tiếp tục tạo điều kiện để các thành viên vươn đến nấc thang cao hơn như COT (Court of the Table - điều kiện đạt chứng nhận cao gấp 3 lần MDRT), TOT (Top of the Table - điều kiện đạt chứng nhận cao gấp 6 lần MDRT) thông qua chương trình học thuật chuyên biệt, huấn luyện đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp trang bị cho tư vấn viên kiến thức chuyên sâu, kỹ năng giao tiếp, tài chính và phân tích nhu cầu khách hàng. Với thành tích 3 năm liên tiếp đứng đầu về số lượng MDRT tại thị trường Việt Nam, Prudential nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực châu Á về số lượng thành viên MDRT.

Thành tích này vừa là sự công nhận của thị trường quốc tế, vừa minh chứng cho hành trình phát triển đội ngũ tư vấn viên tinh hoa một cách bài bản, bền vững, từ đó mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Không chỉ phát triển tư vấn viên tinh hoa gắn với danh hiệu MDRT, doanh nghiệp còn xây dựng hệ sinh thái phát triển lực lượng tư vấn viên toàn diện. Điều này thể hiện qua quá trình tuyển chọn tư vấn viên khắt khe, đào tạo theo chuẩn mực quốc tế và huấn luyện toàn diện về kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ khách hàng, thông qua chuỗi hoạt động huấn luyện “Nhà luyện kim”, chương trình gắn kết “MDRT - đẳng cấp tinh hoa” hay hội nghị thường niên Prudential MDRT châu Á.

Các tư vấn viên tinh hoa của Prudential tại Hội nghị Thường niên Prudential MDRT châu Á ở Bangkok, Thái Lan vào tháng 7 năm nay.

Đặc biệt, Prudential còn là đối tác tài trợ cao cấp toàn cầu của Hiệp hội MDRT. Qua đó, tư vấn viên Prudential được tiếp cận trực tiếp với tài nguyên đào tạo quốc tế, cơ hội phát triển vượt trội, hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp và lan tỏa giá trị tích cực - nhân văn của ngành bảo hiểm.

Sự yên tâm của khách hàng là kim chỉ nam

Tất cả hoạt động đều bắt nguồn từ nguyên tắc cốt lõi vì sự yên tâm của khách hàng. Đó cũng là điểm đến chung của mọi tư vấn viên MDRT tại Prudential - không phải là doanh số, mà là niềm tin và sự đồng hành dài lâu cùng khách hàng. Mỗi lời tư vấn, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hợp đồng ký kết đều minh chứng cho sự thấu hiểu và trách nhiệm.

Prudential tổ chức các chương trình chia sẻ kinh nghiệm, sự kiện vinh danh hàng năm nhằm thúc đẩy tinh thần tư vấn viên MDRT.

“Chúng tôi xem việc phát triển đội ngũ MDRT không chỉ là thành tích, mà là phần quan trọng trong sứ mệnh xây dựng sự yên tâm cho khách hàng. Tư vấn viên MDRT và lực lượng tư vấn viên Prudential nói chung, luôn lắng nghe sâu sắc nhu cầu của khách hàng, tư vấn minh bạch giúp họ yên tâm lựa chọn, yên tâm đồng hành và yên tâm về tương lai tài chính”, ông Cyrus Hsu - Phó tổng giám đốc kênh đại lý Prudential Việt Nam - chia sẻ.

Thời gian tới, Prudential vẫn tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển con người, không ngừng nâng cao năng lực và chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ tư vấn viên - những người mang theo sứ mệnh “mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”.