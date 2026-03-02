Hàng trăm nhân sự Prudential hiến máu hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng

Ngày 2/3, Prudential Việt Nam triển khai chương trình vận động hiến máu tình nguyện dành cho toàn thể nhân viên và đội ngũ tư vấn viên nhằm hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng 2026.

Chương trình có sự phối hợp chuyên môn từ Trung tâm Hiến máu Nhân đạo. Hoạt động ý nghĩa dịp đầu năm mới này góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Đại diện Prudential Việt Nam chụp hình cùng đại diện Liên đoàn Lao động phường Sài Gòn và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo tại sự kiện.

Đây là hoạt động được Prudential tổ chức để toàn thể nhân viên và tư vấn viên cùng khởi động năm mới bằng một nghĩa cử cao đẹp, tiếp tục đánh dấu sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp với các sáng kiến vì cộng đồng.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “PRU-Tình nguyện” - sáng kiến được Prudential duy trì nhiều năm qua với mục tiêu tạo điều kiện để tập thể nhân viên chung tay thực hiện những hoạt động vì cộng đồng. Từ các chương trình thiện nguyện đến hoạt động hỗ trợ sức khỏe, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đã dần trở thành một phần trong nhịp vận hành quen thuộc của Prudential.

Các tình nguyện viên cùng thực hiện quy trình hiến máu.

Chương trình thu hút hàng trăm nhân sự đăng ký tham gia. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần duy trì nguồn máu quý giá cho ngành y tế, mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng sẻ chia và cùng hướng về cộng đồng của doanh nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, anh Hậu, nhân viên Prudential, cho biết: “Tôi rất vui khi tham gia một sự kiện ý nghĩa được công ty tổ chức dịp đầu năm. Đây là hoạt động thiết thực, cũng là dịp để các thành viên Prudential gắn kết. Tôi hy vọng công ty sẽ tiếp tục triển khai những chương trình ý nghĩa để chúng tôi có thêm cơ hội chung tay đóng góp cho xã hội”.

Các tình nguyện viên tham gia hoạt động hái lộc đầu năm tại sự kiện.

Việc đồng hành Lễ hội Xuân Hồng 2026 cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động cộng đồng của Prudential trong năm, thể hiện định hướng phát triển gắn liền những đóng góp thiết thực cho xã hội. Thông qua chương trình, công ty không chỉ tạo ra cơ hội để mỗi cá nhân đóng góp theo cách phù hợp, mà còn từng bước xây dựng một cộng đồng nội bộ gắn kết, nơi các giá trị nhân văn được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Mỗi giọt máu được hiến tặng có thể cứu sống nhiều người, mang lại hy vọng cho bệnh nhân và gia đình. Sự sẵn sàng cho đi, sẻ chia, quan tâm ấy không chỉ là tình nguyện, mà còn minh chứng mạnh mẽ cho lòng tốt và tinh thần đoàn kết”.

Tổng giám đốc Prudential Việt Nam tham gia hiến máu tại sự kiện.

Chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ ngành y tế trong công tác điều trị, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của khối doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội.