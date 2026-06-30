Khám phá không gian và chuỗi trải nghiệm hè sôi động tại Crescent Mall

Mùa hè không chỉ gắn với những chuyến đi xa. Với nhiều người, cuối tuần dạo quanh trung tâm thương mại, mua sắm, nghe nhạc, check-in cùng bạn bè cũng đủ để nạp lại năng lượng.

Từ 27/6 đến 16/8, Crescent Mall mang đến chuỗi hoạt động “More to taste - Muôn sắc hè, trọn niềm vui”, kết hợp không gian check-in theo chủ đề biển cả, workshop cuối tuần, đêm nhạc acoustic và nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách tham quan.

Crescent Mall gói trọn dư vị biển khơi vào điểm hẹn mùa hè.

Theo đó, từ 27/6 đến 9/8, ngay khi bước vào sảnh B, khách hàng dễ dàng bắt gặp một “ốc đảo mùa hè” được tái hiện với sắc xanh của biển, những dải cát trắng và bảng màu pastel tươi sáng.

“Ốc đảo mùa hè” được tái hiện tại Crescent Mall.

Nổi bật giữa không gian là mô hình kem ốc quế nhiều tầng cùng những quả cherry đỏ mọng nước, bên cạnh ván lướt sóng, phao bơi khổng lồ và hàng cọ cách điệu bằng đèn neon. Những chi tiết quen thuộc của mùa hè được kết hợp theo phong cách trẻ trung, tạo nên một background được nhiều bạn trẻ lựa chọn để check-in.

Không gian còn bố trí khu vực nghỉ chân với ô mái lá và ghế thư giãn, gợi cảm giác như đang ở một khu nghỉ dưỡng ven biển giữa lòng thành phố.

Tiếp đến, vào mỗi cuối tuần từ 13/6 đến 16/8, bên cạnh khu vực trang trí, chuỗi workshop cuối tuần cũng là hoạt động được nhiều gia đình và nhóm bạn mong đợi. Mỗi cuối tuần là một chủ đề khác nhau, từ làm đồ thủ công lấy cảm hứng từ đại dương, vẽ đĩa, trang trí chai thủy tinh đến trải nghiệm nghệ thuật resin hay thiết kế băng đô sắc màu.

Bên cạnh các khu vực trang trí là chuỗi workshop đa chủ đề diễn ra mỗi cuối tuần.

Chuỗi workshop hứa hẹn giúp các bạn nhỏ thỏa sức phát triển tư duy sáng tạo, đồng thời mang lại không gian xả stress cho người lớn sau một tuần làm việc và học tập căng thẳng. Lịch workshop cụ thể: “Nghệ thuật vẽ dĩa” (4/7 và 5/7), “Biển cả diệu kỳ” (11/7 và 12/7), “Nghệ thuật Resin” (18/7 và 19/7), “Trang trí chai thủy tinh” (25/7 và 26/7), “Băng đô sắc màu” (15/8 và 16/8).

Giai điệu mùa hè tiếp tục được ngân vang qua 2 đêm nhạc acoustic lãng mạn diễn ra từ 19h45 đến 21h ngày 25/7 và 15/8, mang lại những phút giây thư thái trọn vẹn cuối tuần cho khách tham quan. Giữa không gian đầy sắc hè, các bản tình ca quen thuộc sẽ được thể hiện theo phong cách giản dị, qua đó biến Crescent Mall thành trạm dừng chân bình yên sau hành trình vui chơi và mua sắm.

Crescent Mall trở thành điểm hẹn âm nhạc lãng mạn, lưu giữ khoảnh khắc yêu thương.

Song song với các hoạt động trải nghiệm là nhiều chương trình mua sắm dành cho khách tham quan trong mùa hè. Cụ thể, chương trình “End of season sale - Ưu đãi cuối mùa” diễn ra từ 26/6 đến 28/6 mang đến cơ hội săn loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện và lifestyle; chương trình “Mua sắm và nhận quà chào hè” diễn ra từ 11/7 đến 19/7 hứa hẹn nhân đôi niềm vui mua sắm với chương trình quà tặng dành cho khách hàng có hóa đơn hợp lệ.

Không cần lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày, nhiều người vẫn có thể tận hưởng không khí mùa hè bằng những trải nghiệm gần gũi ngay tại thành phố. Một góc check-in mới, buổi workshop cùng gia đình, vài giờ mua sắm hay đêm nhạc cuối tuần đều có thể trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.

Diễn ra đến hết 16/8, chuỗi sự kiện “More to taste - Muôn sắc hè, trọn niềm vui” mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, giải trí, mua sắm cho mọi lứa tuổi trong suốt mùa hè. Đây cũng là dịp để khách tham quan dành thời gian bên người thân, bạn bè và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn giữa nhịp sống đô thị.

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