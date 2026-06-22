Thương hiệu Mizuno chính thức ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Mizuno, thương hiệu thể thao đến từ Nhật Bản, chính thức giới thiệu cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam, đặt tại Crescent Mall (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Sự hiện diện tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới của Mizuno trong chiến lược mở rộng ở Đông Nam Á. Sự kiện cũng đặt dấu mốc trong 120 năm hình thành và phát triển của một trong những thương hiệu thể thao lâu đời trên thế giới.

Diễn ra vào ngày 20/6, sự kiện khai trương cửa hàng của Mizuno mang đến không khí sôi động với dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Mở đầu buổi lễ, màn trình diễn trống Taiko tạo điểm nhấn mạnh mẽ và thể hiện tinh thần kỷ luật, bền bỉ - những giá trị gắn liền với Mizuno.

Màn trình diễn trống Taiko khuấy động không khí buổi khai trương.

Buổi khai trương thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thể thao, từ runner đến các nhóm tập luyện phong trào ở nhiều bộ môn khác nhau. Khách tham quan cũng nhận phần quà tri ân, như lời chào mừng từ Mizuno khi chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ tham quan cửa hàng của Mizuno trong buổi khai trương.

Tại buổi lễ, ông Tomoya Hasegawa, Giám đốc hành chính Mizuno APAC Vietnam, chia sẻ về định hướng phát triển lâu dài của thương hiệu ở Việt Nam.

Ông Hasegawa chia sẻ: “Sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên là cột mốc quan trọng với Mizuno tại Việt Nam. Đây không chỉ là cửa hàng, mà còn là nơi khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn tinh thần, công nghệ và niềm đam mê thể thao của Mizuno.

Tinh thần của thương hiệu là ‘Reach beyond’ - không ngừng vượt qua giới hạn để vươn tới những thành tựu mới. Chúng tôi hy vọng cửa hàng này sẽ truyền cảm hứng để nhiều khách hàng khám phá sức mạnh của thể thao và chinh phục thử thách mới”.

Không gian cửa hàng được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại.

Mizuno hướng đến phục vụ đa dạng bộ môn thể thao như cầu lông, pickleball, chạy bộ, tennis, bóng đá và golf - phản ánh nhu cầu ngày càng đa dạng của người chơi thể thao tại Việt Nam. Không gian bán lẻ được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, trưng bày các ngành hàng chủ lực.

Điểm nhấn cửa hàng nằm ở triết lý “craftsmanship” đặc trưng của Nhật Bản. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, phát triển bền vững và liên tục cải tiến dựa trên việc lắng nghe người tiêu dùng. Cách tiếp cận này giúp Mizuno duy trì chất lượng ổn định và tối ưu trải nghiệm sử dụng trong từng bộ môn.

Sản phẩm của Mizuno phục vụ nhiều nhóm khách hàng chơi thể thao.

Bên cạnh vai trò bán lẻ, cửa hàng được định hướng trở thành điểm kết nối cộng đồng thể thao ở TP.HCM. Các hoạt động trải nghiệm và giao lưu dự kiến được tổ chức thường xuyên trong thời gian tới.

Việc ra mắt cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của Mizuno, mà còn thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam từ thương hiệu.