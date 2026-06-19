Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM 2026 lan tỏa giá trị tích cực

Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm 2026 khép lại bằng lễ bế mạc sôi động, đánh dấu mùa giải thành công rực rỡ.

Hơn 56.000 học sinh tham gia tranh tài, hơn 9.000 huy chương được trao và hơn 20 môn thi đấu được tổ chức xuyên suốt nhiều tháng - đó là những con số nổi bật của Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm 2026. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, liên đoàn thể thao và Nestlé Milo tổ chức. Với sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng, hội thi năm nay trở thành ngày hội lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất đến các trường học trên địa bàn thành phố.

Năm nay, hội thi tổ chức hơn 20 bộ môn thi đấu, mang đến sân chơi thể thao đa dạng, phù hợp năng khiếu và sở thích từng nhóm học sinh. Từ môn thể thao phổ biến trong học đường như điền kinh, bóng đá, bóng rổ… đến bộ môn mới, ít được chú ý trước đây như đẩy gậy, bi sắt… đều được đưa vào tranh tài.

Sân chơi tôn vinh cá nhân xuất sắc và lan tỏa giá trị sống tích cực

Bên cạnh quy mô ấn tượng, hội thi năm nay chú trọng tôn vinh những cá nhân đạt thành tích nổi bật. Đó là những gương mặt đại diện cho tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, kỷ luật trong tập luyện và khát vọng bứt phá.

Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm 2026 ghi nhận thành tích ấn tượng.

Không chỉ ghi nhận thành tích ấn tượng, Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM còn trở thành môi trường để học sinh rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tự tin và lan tỏa giá trị tích cực. Sau mỗi tấm huy chương là câu chuyện về sự kiên trì, nỗ lực và hành trình vượt qua giới hạn của chính mình.

Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Gắn bó với môn bơi lội suốt 11 năm, Trần Minh Như (17 tuổi, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết lý do theo đuổi môn thể thao này không chỉ đến từ niềm yêu thích, mà còn là sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Minh Như - vận động viên thuộc đội tuyển bơi lội.

“Trong hai tháng hè và những tuần gần đây, mình cùng thầy cô tập luyện cường độ cao để đạt thành tích tốt. Với mình, kỷ niệm đẹp nhất là lúc thi đấu thành công và giành được huy chương về cho thành phố”, Minh Như chia sẻ.

Cũng theo nữ vận động viên, trải nghiệm ấy không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi bơi lội, mà còn giúp bản thân hiểu rằng phía sau mỗi thành tích là quá trình nỗ lực bền bỉ. Đó cũng là bài học về sự kiên trì và quyết tâm mà Minh Như tích lũy được sau nhiều năm gắn bó với thể thao.

Milo và cam kết dài hạn thúc đẩy lối sống năng động

Hội thi năm nay lưu giữ ký ức đẹp của tuổi học trò, khi hàng chục nghìn học sinh cùng nhau tập luyện, thi đấu, kết nối và trưởng thành. Mỗi phần thi, mỗi tấm huy chương hay mỗi lần vượt qua giới hạn bản thân đều góp phần khơi dậy sức trẻ và ý chí không ngừng bứt phá.

Đại diện đoàn thể thao học sinh TP.HCM đọc tuyên thệ tại buổi lễ.

Đồng hành cùng hội thi, Nestlé Milo tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy phong trào thể thao học đường và xây dựng lối sống năng động cho thế hệ trẻ. Không chỉ hướng đến thành tích trên sân, Nestlé Milo tin rằng quá trình tập luyện và thi đấu giúp trẻ hình thành phẩm chất quan trọng như tính kỷ luật, kiên trì, tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua thử thách.

Thông qua việc phối hợp tổ chức sân chơi thể thao quy mô lớn, Nestlé Milo góp phần tạo thêm cơ hội để học sinh rèn luyện, khám phá tiềm năng, đồng thời phát triển thể chất lẫn tinh thần. Đó cũng là thông điệp mà hội thi năm nay gửi gắm sau lễ bế mạc: Mỗi trải nghiệm trên sân đấu hôm nay sẽ trở thành nền tảng để các em tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành, biến năm tháng tuổi trẻ thành hành trang quý giá cho chặng đường phía trước.