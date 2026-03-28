Milo ‘khuấy động’ giải chạy lâu đời nhất Việt Nam cùng 12.000 runner

Giải chạy lâu đời nhất Việt Nam tiếp tục thu hút hàng nghìn người tham gia, tạo nên không khí sôi động, đồng thời lan tỏa lối sống năng động cùng Nestlé Milo.

Sáng 28/3 tại Nha Trang (Khánh Hòa), hàng nghìn vận động viên đã có mặt từ sớm để nhận BIB - tấm “vé” chính thức bước vào đường đua Tiền Phong Marathon 2026 (giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, lần đầu tổ chức năm 1958). Cầm BIB trên tay, nhiều runner hiểu rằng mọi chuẩn bị đã xong, giờ chỉ còn chờ xuất phát.

Đồng hành cùng giải, Nestlé Milo - Nhà tài trợ Vàng suốt 11 năm - tiếp tục tiếp thêm năng lượng và lan tỏa tinh thần thể thao năng động đến cộng đồng.

Lái xe 200 km chỉ để kịp check-in trước giờ G

Từ 6h30 sáng, khu vực nhận BIB tại Quảng trường 2/4 đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo runner từ nhiều địa phương đổ về. Người tham gia đa dạng về độ tuổi và ngành nghề, từ những bạn trẻ lần đầu thử sức, các cặp đôi cùng tham gia như một hoạt động gắn kết, đến những vận động viên không ngại di chuyển hàng trăm km để kịp có mặt trước giờ xuất phát.

Không khí tại khu vực này sớm mang sắc thái của một “điểm khởi động” với sự háo hức lấn át cảm giác mệt mỏi, khi Nha Trang trở thành điểm hẹn mà nhiều người mong muốn chinh phục.

Nguyễn Châu Phương Quy - Cô gái lái xe 200 km từ Buôn Ma Thuột xuống Nha Trang để tham gia giải chạy nổi tiếng.

Nguyễn Ngọc Nhi (nhân viên văn phòng, Đồng Nai) hào hứng chia sẻ: “Tôi vừa đi tàu 6 tiếng ra Nha Trang, coi như vừa chạy vừa du lịch. Ngoài chạy bộ, tôi còn tập gym, leo núi cũng 2-3 năm rồi nên khá tự tin thể lực ổn. Với tôi, chạy bộ không phải để hơn thua, mà để rèn sự kiên trì”.

Trong khi đó, Cao Văn Cường (nhân viên thiết kế, TP.HCM) cho biết anh bắt đầu chạy bộ từ nhu cầu cải thiện sức khỏe sau thời gian dài làm việc văn phòng, khi từng gặp các vấn đề như thoát vị đĩa đệm. Theo anh, việc duy trì thói quen chạy đã mang lại những thay đổi rõ rệt về thể chất và tinh thần, từ giảm căng thẳng đến cải thiện sức bền.

Anh chia sẻ: “Ra đây bị ‘sốc nhiệt’ nên cũng hơi hồi hộp. Nhưng với những người làm văn phòng như mình, chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày để vận động cũng đã tạo ra khác biệt rất lớn”.

Với anh Thái Nguyễn (nhân viên kỹ thuật, Đồng Nai), chạy bộ là cách để cân bằng lại bản thân sau những ngày làm việc. Anh cho biết đã duy trì thói quen này khoảng 4 năm và bắt đầu tham gia các giải chạy từ năm 2022.

Anh chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia giải này. Với tôi, việc dành thời gian và chi phí để đi chạy là một cách xả stress, nạp lại năng lượng. Quan trọng hơn, nó giúp mình có cơ hội trải nghiệm những cung đường mới và giao lưu với cộng đồng đam mê chạy bộ”.

Vận động viên hào hứng nhận BIB tham gia giải chạy ở Nha Trang vào dịp cuối tuần.

Với Dương Thị Quyến, chạy bộ không còn là hành trình cá nhân mà trở thành câu chuyện của hai người. Chị cho biết đã duy trì thói quen này khoảng 5 năm, và khi cảm nhận rõ những thay đổi tích cực về sức khỏe lẫn tinh thần, chị bắt đầu rủ chồng cùng tham gia. Ban đầu anh không quá hào hứng, nhưng sau vài lần thử sức, việc chạy dần trở thành hoạt động chung của cả hai.

“Chạy bộ nhưng thực ra là cũng dành thêm thời gian cho nhau. Vừa vận động, vừa có thêm thời gian gắn kết, nên thấy ý nghĩa hơn rất nhiều”, chị Quyến bày tỏ.

Gia đình chị Dương Thị Quyến check-in tại quầy nhận BIB và chụp ảnh tại quảng trường 2/4 Nha Trang.

Giữa hàng nghìn tấm BIB được phát ra, mỗi con số lại đại diện cho một hành trình khác biệt. Có người trở lại sau quãng thời gian gián đoạn, có người bắt đầu từ những bước chạy đầu tiên, có người theo đuổi mục tiêu cải thiện thể lực, và cũng có người đơn giản muốn thử giới hạn của chính mình.

Khi chạy bộ trở thành một phần của lối sống

Bên cạnh khu vực nhận BIB, booth của Milo trở thành điểm dừng chân đông đúc và sôi động bậc nhất trong chuỗi hoạt động của các nhãn hàng tại sự kiện. Hoạt động tại booth thu hút rất đông runner, khách du lịch, sinh viên và cả người dân địa phương ghé qua trải nghiệm, khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng, đầy ắp năng lượng.

Với nhiều người, sự xuất hiện của Milo gần như là một “tín hiệu quen thuộc” mỗi khi nhắc đến các hoạt động gắn với thể chất, sức khỏe và tinh thần năng động.

Khu vực booth thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình có con nhỏ, đặc biệt với chuỗi hoạt động xoay quanh “bộ ba lợi thế” quen thuộc: Cao lớn, tập trung, năng động. Không khí tại đây luôn sôi động khi người tham gia hào hứng trải nghiệm các trò chơi thể chất - trí tuệ, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân tại khu vực check-in.

Điểm nhấn là dịch vụ chụp ảnh lấy ngay, giúp khách tham gia nhanh chóng sở hữu những bức hình kỷ niệm, tạo nên không khí tương tác rộn ràng với những tiếng cười và sự chia sẻ ngay tại chỗ. Sự kiện không chỉ dừng lại ở hoạt động chạy bộ, mà còn mang đến một trải nghiệm cuối tuần trọn vẹn, kết hợp giữa vận động và giải trí.

Các hoạt động tại booth của Milo tại sự kiện thu hút đông đảo lượt khách ghé đến tham quan, trải nghiệm, tham gia các trò chơi thể chất và trí tuệ.

Đó cũng là tinh thần mà Nestlé Milo theo đuổi suốt hơn một thập kỷ đồng hành cùng Tiền Phong Marathon khi không chỉ góp phần nuôi dưỡng một thế hệ yêu vận động, dám bắt đầu và đủ kiên trì để đi đường dài, mà còn tạo nên một sân chơi kết nối, để tinh thần thể thao được lan tỏa và truyền cảm hứng khám phá đến người trẻ.

Không chỉ là một giải chạy, đây còn là nơi kết nối cộng đồng yêu vận động qua những trải nghiệm đầy năng lượng.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên - Giám đốc ngành hàng Milo và Sữa, Nestlé Việt Nam - chia sẻ: “Chạy bộ đường dài đòi hỏi sự kiên định và tinh thần vượt lên chính mình. Mỗi vận động viên đều đại diện cho ý chí và bản lĩnh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 11 năm qua, như một phần trong cam kết lâu dài đối với thể thao sức bền tại Việt Nam”.

Đại diện nhãn hàng cho biết, việc đồng hành cùng Tiền Phong Marathon là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm truyền cảm hứng vận động, khuyến khích mọi người nuôi dưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần.