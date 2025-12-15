Crescent Mall khởi động Giáng sinh với 'The Dazzling Joy of Christmas'

Dịp Giáng sinh năm nay, Crescent Mall với chủ đề "The Dazzling Joy of Christmas" đã biến cả không gian thành "khu vườn mùa đông rực rỡ".

Khi thành phố vừa se lạnh hơn, cũng là lúc ánh đèn Giáng sinh bắt đầu thắp lên khiến lòng người xốn xang. Năm nay, Crescent Mall biến cả không gian thành "khu vườn mùa đông rực rỡ”. Đó là nơi ánh sáng lung linh chạm vào từng khe cửa và ngóc ngách, dẫn bước mọi người đến cây thông khổng lồ tỏa sáng ngay giữa sảnh. Không cần bật filter, chỉ cần giơ máy lên là bạn đã có tấm hình tràn ngập không khí lễ hội.

Lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội

Đi từ ngoài cổng vào đến sảnh B hay khu vực North Plaza, bạn sẽ thấy không khí Giáng sinh như đang "đổ xuống" trong không gian. Đèn LED sáng rực khắp lối đi, khu trang trí cây thông khổng lồ được chăm chút, sáng lấp lánh, tràn ngập quà tặng cùng những chú lùn nhỏ đứng nép bên mặt tiền và chiếc nón Noel nổi bật tại North Plaza.

Crescent Mall ngập tràn không khí Giáng sinh.

Mỗi bước chân như chậm hẳn lại, để khách ngắm kỹ hơn từng dải sáng vàng ấm và có thể khiến bạn muốn rủ thêm người thân yêu đến để cùng cảm nhận.

Ngắm, trải nghiệm lễ hội sống động

Không chỉ dừng lại ở việc trang trí, Crescent Mall còn chuẩn bị hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 12 và đến đầu tháng 1/2026. Cuối tuần, âm thanh vang lên từ khu workshop - nơi các bé hí hoáy làm người tuyết, bố mẹ tỉ mẩn làm quả châu nhỏ xinh cho cây thông. Mỗi tuần là một chủ đề mới, mang cảm giác háo hức và sự trải nghiệm mới lạ.

Những buổi chiều cuối tuần, vào các ngày 6/12, 13/12, 20/12 hay 25/12, trong tiếng nhạc Giáng sinh là sự xuất hiện của ông già Noel với bộ đồ đỏ rực, đến trao quà cho trẻ nhỏ. Từng khung hình được lưu giữ trong không khí tràn ngập tiếng cười.

Vào mỗi chiều cuối tuần tháng 12, "ông già Noel" sẽ đến phát quà cho các em nhỏ tại Crescent Mall.

Ngày 7/12, dàn nhạc từ học sinh KIS mang đến bản hòa tấu Giáng sinh quen thuộc. Trong khi đó, ngày 14/12, tại sảnh B của Crescent Mall tiếp tục vang lên giai điệu nhịp nhàng cùng vũ điệu Ballet. Tất cả được Crescent Mall sắp xếp để mỗi lần ghé thăm, khách hàng được trải nghiệm một câu chuyện Giáng Sinh mới.

Sự kiện được chờ đợi nhất vào ngày 21/12, khi 50 ông già Noel cùng đổ bộ tại North Plaza. Những ông già Noel sẽ khuấy động Giáng sinh với tiết mục nhảy múa trong không gian ngập tràn tiếng nhạc và ánh đèn chiếu sáng, đón mùa lễ hội sôi động.

Đặc biệt đêm 25/12, Crescent Mall như biến thành bản hòa tấu cảm xúc với màn diễu hành, sân khấu âm nhạc và nhạc kịch, camera 360 sáng rực, nhân vật Santa phát quà và dòng người nắm tay nhau trong đoàn diễu hành. Khách hàng sẽ được tự bước vào, ngắm nhìn và trở thành một phần của "câu chuyện mùa đông".

Giáng sinh không chỉ là cây thông rực rỡ và giai điệu đáng nhớ, mà là khoảnh khắc chúng ta dành cho nhau, diễn ra tại Crescent Mall.

Hãy để Crescent Mall đồng hành cùng bạn ghi dấu ấn mùa lễ hội đáng nhớ. Đây là điểm lý tưởng để bạn hẹn hò cuối tuần, dẫn gia đình dạo chơi, chụp bộ hình Giáng sinh, cùng cười bên nhau hay đơn giản chỉ muốn "chạm" vào không khí mùa đông ngay giữa lòng TP.HCM.

Crescent Mall chào đón bạn đến cảm nhận "The Dazzling Joy of Christmas". Độc giả tìm hiểu thêm thông tin tại https://www.crescentmall.com.vn/