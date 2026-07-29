VPBank đồng tổ chức và tài trợ chính BigBang World Tour tại Việt Nam

VPBank là đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính của BigBang World Tour tại Việt Nam, hiện thực hóa lời hẹn “thổi nến năm 20 tuổi” VPBank từng gửi đến cộng đồng V.I.P.

BigBang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > in Hanoi diễn ra đêm 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách nhóm nhạc sau 9 năm, đồng thời là tour diễn kỷ niệm 20 năm của nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử Kpop.

Đêm nhạc được mong chờ suốt 20 năm

Sự kiện do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp YG Entertainment, với sự đồng hành của VPBank và Mastercard. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Việt Nam trực tiếp đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò đơn vị tổ chức tại Việt Nam (local promoter) và cũng là nhà tài trợ chính cho tour diễn Kpop mang tầm vóc toàn cầu tại Việt Nam.

VPBank đưa chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc BigBang về Việt Nam.

Sự trở lại của G-Dragon, Taeyang và Daesung là cuộc hội ngộ được hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới chờ đợi. Riêng với người hâm mộ Việt Nam, đây là lần đầu trong 20 năm kể từ ngày ban nhạc thành lập, V-VIP được trực tiếp ngắm nhìn thần tượng biểu diễn trong tour diễn chính thức dưới tên BigBang.

Tính đến thời điểm hiện nay, BigBang thông báo tour diễn thế giới BigBang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > sẽ đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn. Trong đó, Hà Nội là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á được lựa chọn tổ chức 2 đêm diễn. Điều này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với sự kiện quốc tế, mà còn là dấu hiệu cho thấy vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí quốc tế đang ngày càng được nâng tầm, dần trở thành điểm đến được nghệ sĩ thế giới lựa chọn.

Ra mắt năm 2006, BigBang góp phần thay đổi diện mạo Kpop bằng tư duy âm nhạc tiên phong, phong cách trình diễn bùng nổ và dấu ấn cá nhân khác biệt của từng thành viên. Những ca khúc như Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang không chỉ thống trị bảng xếp hạng mà còn trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Việc Hà Nội xuất hiện trong lịch trình của BigBang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > in Hanoi tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ lưu diễn quốc tế. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình được kỳ vọng trở thành sự kiện giải trí lớn bậc nhất năm 2026 của Việt Nam.

Tiếp tục nâng tầm sân khấu quốc tế tại Việt Nam

Để đưa tour diễn tầm cỡ thế giới đến với một quốc gia, bên cạnh đơn vị bản quyền tour và công ty quản lý nghệ sĩ, luôn có mắt xích đặc biệt quan trọng là các local promoter - đơn vị tổ chức tại điểm dừng của chuyến lưu diễn toàn cầu.

Local promoter là đơn vị trực tiếp tổ chức tour diễn tại nước sở tại, phối hợp đối tác quốc tế trong toàn bộ quá trình tổ chức - từ lập kế hoạch, vận hành, bán vé, truyền thông, triển khai hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, an ninh, đảm bảo mọi tiêu chuẩn khắt khe của nghệ sĩ và ê-kíp toàn cầu được thực thi trọn vẹn. Vì vậy, trong mỗi tour diễn quốc tế, local promoter luôn là cái tên được người hâm mộ, truyền thông và các bên liên quan đặc biệt quan tâm, bởi đây là yếu tố quyết định chất lượng trải nghiệm cũng như thành công của sự kiện.

Trưởng nhóm G-Dragon biểu diễn tại VPBank K-Star Spark in Vietnam, tổ chức năm 2025.

Với BigBang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos > in Hanoi, VPBank không chỉ đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính - dấu ấn quen thuộc của VPBank trong sự kiện lớn trước đây, mà còn ở vai trò đơn vị đồng tổ chức (local promoter). Đây là dấu mốc mới của ngân hàng xanh lá, cho thấy VPBank sẵn sàng đồng hành tên tuổi hàng đầu trong ngành biểu diễn quốc tế để mang tour diễn được mong chờ đến với khán giả Việt Nam.

Trước BigBang World Tour, ngân hàng ghi dấu ấn qua việc đồng hành đưa nhiều biểu tượng giải trí thế giới đến với khán giả Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Westlife, Thomas Anders, Paris Ballet hay dàn nhạc giao hưởng Vienna. Gần đây nhất là VPBank K-Star Spark in Vietnam cùng 2 đêm diễn trong tour lưu diễn toàn cầu G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank.

Với việc đồng thời đảm nhiệm hai vai trò đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính của BigBang World Tour tại Việt Nam, VPBank tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc đưa trải nghiệm văn hóa - giải trí đẳng cấp thế giới đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn, du lịch và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam.

Ưu đãi vé trong tháng 8 cho chủ thẻ VPBank

Đợt mở bán sớm đầu tiên dành cho BigBang V.I.P Membership sẽ diễn ra từ 10h đến 23h59 ngày 13/8 (theo giờ Việt Nam) trên hệ thống CTicket.

Để đủ điều kiện tham gia, thành viên BigBang V.I.P Membership cần hoàn thành khảo sát mua vé sớm trên nền tảng b.stage chính thức của BigBang tại https://bigbang.bstage.in, trong thời gian từ 9h ngày 3/8 đến 23h59 ngày 7/8.

Tiếp đó, chương trình bán vé dành riêng cho chủ thẻ VPBank Mastercard diễn ra từ 10h đến 23h59 ngày 14/8. Thông tin chi tiết về điều kiện và cách thức tham gia sẽ được cập nhật trên fanpage của VPBank tại facebook.com/VPBank. Sau đó, vé sẽ được mở bán đại chúng từ 10h ngày 17/8 trên nền tảng CTicket.vn.

Thông tin về các hạng vé, quyền lợi, sơ đồ chỗ ngồi và quy định tham dự sẽ được công bố trên kênh chính thức của ban tổ chức và fanpage VPShow tại facebook.com/vpshow.official.