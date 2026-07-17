Thương vụ 1.563 tỷ USD giúp CUBHCM nhận giải thưởng quốc tế

Khoản vay trị giá 1.563 tỷ USD cho VPBank giúp CUBHCM nhận giải “Khoản vay hợp vốn của năm - thị trường VN” tại Asian Banking & Finance’s Corporate & Investment Banking Awards 2026

Khoản tín dụng dành cho VPBank ban đầu được triển khai với quy mô 1 tỷ USD . Nhờ sự đón nhận từ thị trường, quy mô khoản vay được nâng lên 1.563 tỷ USD , tương đương khoảng hơn 41.000 tỷ VNĐ, với mức đăng ký vượt hơn 50%. Đây là khoản vay hợp vốn lớn nhất cùng loại từng được thu xếp tại Việt Nam tính đến thời hiện tại.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để tài trợ các dự án xanh, hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy hoạt động phát triển kinh doanh tạo tác động tích cực cho xã hội, qua đó góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho lĩnh vực tài chính bền vững tại Việt Nam.

Ông Lin Keng Yang là Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank chi nhánh TP.HCM.

Trong năm 2025, Ngân hàng Cathay United Bank chi nhánh TP.HCM (CUBHCM) đứng đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng các tổ chức điều phối khoản vay hợp vốn (bookrunner league table) trên tất cả loại tiền tệ. Đồng thời, ngân hàng cũng tham gia vào hơn một nửa số giao dịch vay hợp vốn của thị trường. Thành tích này khẳng định năng lực thu xếp và phân phối vốn hiệu quả, sự tín nhiệm từ khách hàng và dấu ấn ngày càng rõ nét của CUBHCM trên thị trường tài chính.