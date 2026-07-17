Ứng dụng công nghệ trở thành nền tảng phát triển nhân sự ở CUBHCM

Từ nền tảng nhân sự tích hợp, hệ thống quản trị hiệu suất đến phản hồi 360 độ, CUBHCM ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên và phát triển nhân tài.

Những nỗ lực này vừa được HR Asia Awards 2026 ghi nhận với 3 giải thưởng.

Ứng dụng công nghệ vào quản lý và phát triển nhân tài

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực, Ngân hàng Cathay United Bank chi nhánh TP.HCM (CUBHCM) phát triển và triển khai nền tảng nhân sự tích hợp, giúp số hóa các quy trình nhân sự cốt lõi. Từ quản lý thông tin nhân viên, đăng ký nghỉ phép đến chấm công, tất cả được xử lý trên cùng hệ thống, qua đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành, đơn giản hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm của nhân viên trong hành trình làm việc tại công ty.

Bên cạnh việc số hóa quy trình nhân sự, CUBHCM còn ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và phát triển nhân tài thông qua Hệ thống quản lý và phát triển hiệu suất (Performance Management Development - PMD) do CUBHCM phát triển và nền tảng phản hồi 360 độ. Việc tích hợp dữ liệu vào quy trình đánh giá, phát triển và thảo luận nhân tài vừa giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, vừa tạo điều kiện để nhân viên nhận phản hồi kịp thời, xây dựng lộ trình phát triển và phát huy tiềm năng. Đây cũng là nền tảng giúp CUBHCM xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Trong những năm gần đây, CUBHCM củng cố nền tảng số song song với đầu tư vào phát triển con người và nâng cao năng lực tổ chức. Với sự hỗ trợ từ hội sở Tập đoàn Tài chính Cathay, CUBHCM triển khai nhiều sáng kiến về phát triển nhân tài, đào tạo đội ngũ lãnh đạo, tăng cường gắn kết nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ góp phần xây dựng lực lượng lao động linh hoạt, giàu năng lực và sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đồng thời mang lại sự ghi nhận từ tổ chức uy tín.

Xác định đội ngũ nhân tài kế thừa là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, CUBHCM chú trọng đầu tư vào chương trình phát triển nhân tài như chương trình Quản trị viên tập sự Cathay, chương trình Phát triển nhân tài quốc tế và chương trình Phát triển chuyên viên quan hệ khách hàng. Thông qua sự kết hợp giữa đào tạo chuyên môn, cơ hội luân chuyển công việc và trải nghiệm quốc tế, các chương trình này giúp nhân viên nâng cao năng lực, mở rộng góc nhìn và phát triển.

Bên cạnh đó, CUBHCM hoàn thiện hệ sinh thái học tập và phát triển thông qua triển khai khung năng lực lãnh đạo, đa dạng hóa nguồn học liệu và chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên. Đồng thời, CUBHCM thúc đẩy văn hóa đối thoại cởi mở, khuyến khích phản hồi 2 chiều và đề cao sự đa dạng, hòa nhập trong môi trường làm việc. Thông qua nỗ lực này, CUBHCM hướng tới xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được trao cơ hội phát triển, phát huy tiềm năng và đồng hành cùng sự tăng trưởng của CUBHCM.

CUBHCM được vinh danh với 3 giải thưởng

Về 3 giải thưởng nhận được ở HR Asia Awards 2026, ông Lin Keng Yang, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank chi nhánh TP.HCM, chia sẻ: “Việc được vinh danh với giải thưởng ‘Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ’ (Tech Empowerment) là sự ghi nhận đối với nỗ lực chuyển đổi số mà chúng tôi đã và đang triển khai. Tại Ngân hàng Cathay United Bank, công nghệ không chỉ là động lực thúc đẩy đổi mới dịch vụ tài chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong nâng cao trải nghiệm nhân viên, tăng cường kết nối nội bộ và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Giải thưởng ‘Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự’ (People Transformation) khẳng định định cam kết của chúng tôi trong đầu tư vào con người. Thông qua hệ thống chương trình phát triển nhân tài, cơ hội trải nghiệm quốc tế và môi trường học tập, chúng tôi mong muốn trang bị cho nhân viên năng lực, sự tự tin và khả năng thích ứng để phát triển trong bối cảnh ngành ngân hàng không ngừng thay đổi. Chúng tôi tin rằng con người là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới và tăng trưởng bền vững”.

Đại diện của CUBHCM cùng ăn mừng trong khoảnh khắc được xướng tên tại HR Asia Awards 2026.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2005, CUBHCM không ngừng phát triển và mở rộng hoạt động trong mảng ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng bán lẻ. Trong hành trình đó, CUBHCM luôn đặt con người là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển dài hạn. Bằng việc đầu tư vào chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chương trình phúc lợi toàn diện và môi trường làm việc đề cao sự đa dạng và hòa nhập, CUBHCM hướng tới xây dựng tổ chức nơi nhân viên có thể phát triển sự nghiệp, phát huy năng lực và đồng hành cùng ngân hàng trên chặng đường tăng trưởng bền vững.