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Giải trí

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu hiện tại

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:43 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Diễn viên Huỳnh Đông cùng bà xã Ái Châu về nước sau một thời gian định cư Canada. Những ngày qua, anh tái ngộ nhiều đồng nghiệp, bạn bè.

Trên trang cá nhân, Huỳnh Đông gây chú ý khi đăng tải bức ảnh check-in cùng vợ ở TP.HCM. Diễn viên Nhà ma xó diện áo thun xanh, đội mũ lưỡi trai. Trong khi Ái Châu tươi tắn trong kiểu tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ khi dạo phố.

"Về Sài Gòn làm quen được em ghệ", nam diễn viên chú thích dí dỏm. Bài đăng của Huỳnh Đông nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bất ngờ khi anh đưa vợ về Việt Nam sau thời gian định cư Canada. Ái Châu được khen ngợi vẫn trẻ trung ở tuổi 39.

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Vợ chồng Huỳnh Đông check-in ở TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Vợ chồng Huỳnh Đông về Việt Nam từ đầu tháng 7. Những ngày qua, anh cùng bà xã đi chơi hay tham dự một số sự kiện giải trí. Nam diễn viên cũng khoe những khoảnh khắc tái ngộ đồng nghiệp, bạn bè trong nước.

Trên trang cá nhân, Huỳnh Đông còn gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng diễn viên Doãn Quốc Đam tại một buổi họp bàn phim, kèm chú thích "Khởi động thôi". Theo một số nguồn tin, nam diễn viên về Việt Nam lần này để tham gia ghi hình dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương, dự kiến ra mắt năm 2027.

Huỳnh Đông - Ái Châu là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cả hai nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong một bộ phim vào năm 2011. Một năm sau đó, cặp đôi công khai mối quan hệ rồi kết hôn vào năm 2015. Hai người đã có với nhau một bé trai.

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Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Đông, Ái Châu. Ảnh: FBNV.

Năm 2024, Huỳnh Đông và bà xã sang Canada để định cư. Thời gian qua, nam diễn viên đôi khi vẫn trở về Việt Nam để ghi hình một số dự án phim. Năm ngoái, tác phẩm Nhà ma xó có Huỳnh Đông tham gia chưa đạt thành tích như mong đợi khi khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 18 tỷ đồng. Phim nhận nhiều phản hồi trái chiều liên quan tới kịch bản, thông điệp.

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